Nouvelles incitations : des méga parcs textiles à proximité des ports pour stimuler les exportations

Le Centre accordera des incitations aux investisseurs pour qu’ils mettent en place les méga parcs textiles proposés avec des installations plug-and-play sur de vastes superficies d’au moins 1 000 acres chacune, tandis que les États apporteront des terres, a déclaré le secrétaire aux textiles UP Singh à FE.

Cette décision vise à «augmenter l’échelle» de la chaîne de valeur des textiles et des vêtements qui est restée fragmentée pendant des décennies, ce qui a conduit le pays à céder des parts de marché à l’exportation à des économies beaucoup plus petites, telles que le Bangladesh et le Vietnam. Singh a déclaré qu’il compléterait également le programme d’incitations liées à la production (PLI) récemment approuvé de 10 638 crores de roupies pour les segments des fibres synthétiques et des textiles techniques.

Les parcs seront de préférence à proximité des ports et abriteront toutes sortes d’entreprises de textile et de confection, y compris des installations intégrées, pour créer un écosystème robuste, selon Singh. Le centre distribuera probablement les incitations aux investisseurs en deux versements – à l’achèvement d’environ 60 % et 100 % des travaux.

Les investisseurs ne construiront pas seulement des infrastructures, mais géreront même la maintenance et d’autres installations connexes. Ils seront chargés d’exploiter le parc pour une période de 25 à 30 ans et pourront percevoir des redevances auprès des entreprises qui y implanteront des unités. Même les petites entreprises ou les créateurs de mode pourront s’installer rapidement, grâce aux installations plug-and-play, a déclaré Singh.

Ces méga-parcs pourront mieux attirer les acheteurs étrangers en proposant une large gamme de produits et répondre aux commandes importantes, compte tenu de la plus grande synergie entre ses entités résidentes.

« Sept méga parcs seront mis en place dans la première phase. Cependant, si un plus grand nombre d’États, disposés à offrir des terres, nous contactent pour la création des parcs, nous entreprendrons une «méthode de défi» pour sélectionner les sept premiers d’entre eux, en utilisant certains critères », a déclaré Singh. Les parcs ont été annoncés dans le cadre des propositions budgétaires FY22.

Les critères de sélection pourraient inclure la proximité du terrain avec les ports, la disponibilité des matières premières et les modes de transport, entre autres.

Les mégaparcs sont les derniers d’une série de tentatives faites par le gouvernement pour promouvoir la formalisation et développer l’échelle dans le secteur à forte intensité de main-d’œuvre qui a été paralysé par des millions de petites unités, soutenu par des politiques officielles nonchalantes pendant des décennies. Par conséquent, un pourcentage extrêmement important d’entreprises, avec un poids financier et opérationnel très limité pour gérer les commandes en gros, sont dispersées à travers le pays, ce qui retarde sa capacité à augmenter ses exportations de manière exponentielle et à saisir l’espace libéré par la Chine dans ce segment.

Lorsque l’Inde a finalement supprimé certaines de ces chaînes (en supprimant la réserve SSI entre 2001 et 2005, autorisant l’emploi à durée déterminée dans les vêtements en 2016, en supprimant un droit antidumping sur un intrant clé pour les fibres discontinues de polyester dans le budget pour l’exercice 21, etc.) , les économies à bas coûts comme le Bangladesh et le Vietnam — en plus de la Chine dominante — avaient consolidé leurs positions sur le marché mondial et battu l’Inde.

Alors que les exportations de vêtements du Bangladesh ont été renforcées par l’accès en franchise de droits aux États-Unis et à l’UE en raison de son statut de pays moins avancé, le Vietnam a fait bon usage de ses pactes commerciaux avec de grands marchés, des politiques commerciales plus libres et des investissements chinois massifs. Dernièrement, même des pays beaucoup plus petits comme le Cambodge et le Myanmar ont également enregistré une croissance rapide des exportations de vêtements.

Le secrétaire au textile s’attendait à ce qu’avec une série d’initiatives prises par le gouvernement ces dernières années – y compris l’annonce du régime PLI, l’introduction de régimes de remise des taxes à l’exportation comme RoDTEP et RoSCTL et des normes de travail plus faciles – et les méga parcs maintenant, le textile et L’industrie du vêtement est bien placée pour enregistrer une croissance impressionnante et regagner des sommets perdus.

Les exportations de textiles et de vêtements ont diminué de 8,6% sur un an pour atteindre 33,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 20 et ont connu une contraction plus spectaculaire de 10% induite par Covid lors de l’exercice précédent, pire qu’une baisse de 7% des exportations globales de marchandises. Cependant, au cours des quatre premiers mois de cet exercice, ces exportations ont augmenté à un rythme phénoménal de 106 %, tirées par une reprise économique dans les marchés avancés et aidées en partie par une base favorable.