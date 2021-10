Nouvelles informations sur le MacBook Pro : taille et poids, références, limitations HDMI 2.0, plus

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sont officiellement arrivés. Ils intègrent un tout nouveau design, des écrans à plus haute résolution, plus de ports et le dernier et le meilleur Apple Silicon à l’intérieur. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous rassemblons quelques petites informations sur la nouvelle gamme de MacBook Pro…

Poids et épaisseur

Les nouveaux modèles de MacBook Pro disposent de ports supplémentaires sur le côté, notamment un nouveau connecteur MagSafe pour le chargement, un port HDMI et un emplacement pour carte SD. Malgré ces ajouts, les nouveaux MacBook Pro ne sont que légèrement plus épais que leurs prédécesseurs, mais sensiblement plus lourds.

Selon les pages de spécifications techniques d’Apple pour les nouveaux MacBook Pro, voici les dimensions des nouvelles machines 14 pouces et 16 pouces par rapport aux modèles précédents.

MacBook Pro 14 pouces

Poids : 3,5 livres (au lieu de 3,0 livres) Épaisseur : 0,61 pouce (égale à 0,61 pouce) Profondeur : 8,71 pouces (au lieu de 8,36 pouces) Largeur : 14,01 pouces (au lieu de 11,97 pouces)

MacBook Pro 16 pouces

Poids : 4,7 livres (au lieu de 4,3 livres) Épaisseur : 0,66 pouce (au lieu de 0,64 pouce) Profondeur : 9,77 pouces (au lieu de 9,68 pouces) Largeur : 14,01 pouces (au lieu de 14,09 pouces)

Repères

Comme repéré pour la première fois par MacRumors, les premiers repères de la nouvelle puce M1 Max se trouvent à l’intérieur du MacBook Pro. Selon les résultats, qui semblent provenir de la puce M1 Max haut de gamme avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs, la puce peut atteindre des scores monocœur de 1 749 et des scores multicœurs de 11 542.

Ces chiffres placent la puce M1 Max à environ 2 fois les performances de la puce M1 actuelle et en font le Mac le plus rapide disponible en dehors des modèles iMac et Mac Pro haut de gamme alimentés par Xeon.

Chargeur

Fait intéressant, Apple indique que le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme avec M1 Pro à l’intérieur comprend un adaptateur secteur USB-C de 67 W dans la boîte. La configuration haut de gamme, cependant, comprend un adaptateur secteur 96W dans la boîte. D’un autre côté, toutes les configurations du modèle 16 pouces incluent des adaptateurs d’alimentation USB-C 140 W dans la boîte.

HDMI

Comme l’a remarqué Paul Haddad sur Twitter, le port HDMI du nouveau MacBook Pro n’est qu’un port HDMI 2.0. Cela le limite à la prise en charge d’un écran avec une résolution allant jusqu’à 4K à 60 Hz, par rapport aux spécifications plus impressionnantes de HDMI 2.1.

Tenez-vous au courant de toutes les annonces d’Apple concernant l’événement « Unleashed » dans notre centre d’actualités complet ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :