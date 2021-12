Nouvelles légendes de Pokémon : les images d’Arceus nous donnent un aperçu plus approfondi des rencontres de Pokémon sauvages

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl n’existent peut-être que depuis quelques semaines, mais le prochain jeu Pokémon destiné à Switch n’est vraiment pas loin.

Pokémon Legends: Arceus sera lancé sur la plate-forme Nintendo le 28 janvier, accompagnant les récents remakes Diamond et Pearl en emmenant les fans dans une nouvelle perspective à travers la région de Sinnoh de la série. Comme vous le savez probablement déjà, le jeu devrait amener la série dans une toute nouvelle direction, offrant des sections ouvertes de style monde à explorer et des batailles qui se déroulent là où vous êtes, à l’air libre.

Grâce à un nouvel épisode de l’émission Cat Mario diffusé sur la chaîne YouTube japonaise de Nintendo, nous avons eu droit à de toutes nouvelles images du jeu aujourd’hui. Les images (vues dans la vidéo ci-dessous à partir de la marque des six minutes) nous donnent peut-être notre meilleur aperçu à ce jour de la façon dont ces batailles et ces rencontres de Pokémon sauvages se déroulent vraiment.

Comme vous pouvez le voir, les Pokémon eux-mêmes s’occupent de leurs propres affaires dans la nature – à mesure que vous vous approchez, ils prennent conscience de votre présence et peuvent attaquer ou être capturés. Plutôt que de déclencher une séquence de combat, comme les fans seront habitués dans les jeux principaux, Legends: Arceus semble passer de l’exploration au combat et revenir à l’exploration de manière assez transparente.

Il y a beaucoup plus de séquences d’où cela vient si vous avez manqué les bandes-annonces précédentes (voir ici, ici et ici), et cela s’annonce certainement comme l’un des jeux les plus intéressants sortis dans la série depuis un certain temps. Il reste sept semaines, les amis !