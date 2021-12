Nouvelles légendes Pokémon : la bande-annonce d’Arceus présente les clans et les marchands de Hisui

Image: The Pokémon CompanyAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pokémon Legends : Arceus est sur le point de sortir, et arrivera le 28 janvier pour nous offrir un autre type d’aventure avec nos Pocket Monsters préférés. Son cadre et son heure sont déjà une nouvelle approche pour la franchise, et maintenant la dernière bande-annonce présente plus de la distribution du jeu.

Nous rencontrons les deux grands clans d’Hisui, qui portent des noms assez familiers, et jetons également un coup d’œil aux marchands de la région. Vous pouvez voir la nouvelle vidéo ci-dessus et quelques détails supplémentaires ci-dessous :

En plus d’abriter l’équipe d’expédition Galaxy, deux autres groupes résident dans la région d’Hisui : le Clan du Diamant et le Clan des Perles. Adamane sert de chef du clan Diamond et a Leafeon comme partenaire Pokémon, tandis que Irida est le chef du clan Pearl, et son partenaire Pokémon est Glaceon. Un groupe de marchands connu sous le nom de Guilde de Ginkgo opère également dans la région de Hisui en vendant des marchandises aux formateurs.

De plus, les joueurs avec des records de jeu des jeux Pokémon Brilliant Diamond ou Pokémon Shining Pearl pourront répondre à une demande de recherche dans Pokémon Legends : Arceus qui conduira à une rencontre avec le Pokémon Mythique. Darkrai. Ils pourront également prétendre à la Ensemble galactique d’équipe moderne.

Il sera intéressant de voir à quel point cette entrée se vend bien – sera-t-elle reprise par les fans de longue date et potentiellement tentante pour de tout nouveaux joueurs ? On verra, en attendant dites-nous ce que vous pensez de cette mise à jour dans les commentaires.