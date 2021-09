Nouvelles légendes Pokémon: la bande-annonce d’Arceus révèle un tout nouveau Pokémon, Kleavor

Une toute nouvelle bande-annonce est sortie pour Pokémon Legends : Arceus, nous donnant un autre aperçu du jeu et révélant même un tout nouveau Pokémon.

Les nouvelles images offrent une plongée plus approfondie dans certains des menus et des options de personnalisation du jeu, tout en montrant de nouvelles façons d’attraper des Pokémon – avez-vous repéré le moment où le joueur lance une Poké Ball tout en chevauchant un Basculegion ?

Vers la fin du clip, nous voyons également le tout nouveau Pokémon, Kleavor. Ce nouveau Pokémon de type Bug/Rock est en fait une nouvelle évolution pour Scyther, pesant 196,2 lb et mesurant 5 pi 11 po.

Certaines parties de son corps se sont transformées en pierre

Les minéraux spéciaux trouvés dans la région d’Hisui font évoluer Scyther en ce Pokémon. Certaines parties de son corps se sont durcies en pierre. Les parties de pierre sont souvent ébréchées lors de batailles féroces, et les Kleavor qui ont survécu à de nombreuses batailles afficheront des ébréchures plus importantes sur leur corps. Cependant, l’écaillage rend ces pièces de pierre plus nettes, augmentant leur pouvoir de tranchage. On dit que les habitants de Hisui utilisaient autrefois des morceaux de pierre tombés de Kleavor pour fabriquer des outils.