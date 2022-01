Nouvelles légendes Pokémon: la bande-annonce d’Arceus taquine l’artisanat et de nouvelles zones

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il ne reste que quelques semaines avant la sortie de Pokémon Legends: Arceus, et nous en savons encore relativement peu sur le jeu – nous savons qu’il aura lieu dans le passé, dans la nouvelle/ancienne région d’Hisuian, avec de nouvelles/anciennes variantes et évolutions des Pokémon existants. Nous savons qu’il y aura aussi de l’artisanat, car les joueurs devront inventer puis créer leurs propres Poké Balls à partir de matériaux provenant de la nature.

La dernière bande-annonce de Pokémon Legends: Arceus ne met pas vraiment en lumière les plus grands mystères, mais nous voyons Snorlax frapper un arbre et la nouvelle évolution Wyrdeer galoper à travers ce qui ressemble à l’entrée d’une sorte de temple. Il existe également un zoom avant significatif sur ce que nous ne pouvons que supposer être l’établi d’artisanat, et pas seulement un panier de pique-nique – nous l’avons déjà vu en dehors de l’artisanat du jeu.

De plus, juste à la fin, vous pouvez entendre le thème d’Arceus commencer à jouer…

