!Nouvelles! Les Dodgers remportent deux manches supplémentaires consécutives

Ces Dodgers 2.0, comme je les ai nommés il y a quelques jours, commencent à montrer ce qu’ils recherchent dans la saison 2021 du MLB. Ils remportent à nouveau un match serré et serré en manches supplémentaires et par une seule course, pour la deuxième nuit consécutive.

Par différence, ils ont le meilleur record de victoires-défaites en neuf manches (66-33 pour .667) et le pire en matchs supplémentaires (2-12 avant ce soir). Si seulement ils avaient gagné 6 des 12 perdus aujourd’hui, ils étaient leaders de division.

C’est donc un signe très prometteur que sur des nuits consécutives l’équipe réalise ses deux et trois victoires de toute la saison, à l’ombre des 12 revers.

Et aujourd’hui, Alexander Dumas semble avoir réécrit son classique Dartacan et les Trois Mousquetaires dans la version Will Smith accompagné de Bellinger, Bickford et Knebel. Les quatre Dodgers se sont appuyés sur l’issue du match, surtout en fin de match.

“Fantastique. Je pensais qu’il n’était pas stressé pendant six… mais juste terminer cette 7e manche était énorme.” Doc sur la sortie de Buehler ce soir. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 15 août 2021

Dans un match commencé par Walker Buehler de manière magistrale (7.0, 4H, 1ER, 3BB, 10K) contre un rival de luxe (Taijuan Walker donnait un coup sûr jusqu’au coup de circuit de Will Smith au septième) le meilleur lui était réservé final. Avant, Alex Vesia, tenait le score et n’autorisait rien en 1.1 EL.

Ensuite, ils sont allés en prolongation et Cody Bellinger a doublé en haut du 10e pour mettre un point au tableau d’affichage. Là, il a été empêché par le méfait de l’arrêt-court Villar des Mets et en ne regardant pas son entraîneur de troisième ordre de frapper un triple qui deviendrait plus tard une avance de deux points.

“Les résultats sont énormes. Il a travaillé sans relâche”, a déclaré Doc sur Cody Bellinger la semaine dernière. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 15 août 2021

Pour fermer était Phil Bickford, encore une fois immense, 1,1 manche lancée et deux retraits au bâton délivrés, avec rien d’autre que la vantardise d’un porteur de ballon courtois.

“C’est le résultat de ce que nous faisons en tant qu’organisation.” Buehler sur des releveurs comme Vesia, Bickford, Knebel, etc. pouvant aller au-delà de leurs attentes. – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 15 août 2021

Et le sceau a été mis par Corey Knebel, ferme, rapide, intelligent et sûr. Roleta au joueur de premier but et jeu terminé.

Encore une manche supplémentaire. pic.twitter.com/dIOzT64wX5 – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 15 août 2021

Deux matchs à New York, deux prolongations, deux matchs à un point et, étonnamment, deux victoires.

Les choses changent de couleur. Il ne reste plus que le changement pour atteindre le sommet de la NL West.