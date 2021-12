Nouvelles : les tornades de décembre dévastent ; une ordonnance de 2022 pour le président

Le week-end commence très mal. Vendredi soir, un système de tempête horrible et inhabituel a provoqué au moins 30 tornades dans six États, dont une monstruosité de trois heures qui a parcouru plus de 200 milles à travers quatre États, ne laissant que des décombres et des dizaines de vies perdues. Ailleurs, les histoires des conservateurs et de COVID-19 deviennent de plus en plus étranges, et il n’y a vraiment qu’une seule résolution du Nouvel An que Joe Biden peut compléter s’il veut vraiment récupérer la nation du fascisme et s’assurer que nous ne nous rapprochons plus jamais du bord.

Voici ce que vous avez peut-être manqué :

Histoires nouvelles et tendances de la communauté :

Enfin, SantaCon est retourné à New York ce week-end, après une année sabbatique en raison de la pandémie.

Les gens n’ont pas hésité à partager leurs réflexions sur la fameuse fête annuelle.

SantaCon ? Ressemble plus à Santa-Omicron ici pour moi – Michael Grier (@MichaeIGrier) 11 décembre 2021

Il est midi et un groupe de 8 pères Noël martelés vient de trébucher dans ce café tranquille dans lequel je suis. Et c’est comme ça que j’ai appris que c’était la SantaCon aujourd’hui. pic.twitter.com/SW9DSVqn37 – Troy Petrunoff (@troypetrunoff) 11 décembre 2021

Aujourd’hui, c’est SantaCon, le seul jour de l’année qui a été meilleur en 2020 – gianmarco (@GianmarcoSoresi) 11 décembre 2021

Bonne soirée et merci d’être là !

