Nouvelles licences bancaires : pourquoi les banques numériques ne sont pas encore une bonne idée

Par Srinath Sridharan



NITI Aayog, dans un récent document de discussion intitulé Digital Banks: A Proposal for Licensing & Regulatory Regime for India, a lancé l’idée de créer des « banques numériques » à pile complète, pour lesquelles, principalement, Internet serait le canal de consommation, à la place de succursales physiques. L’hypothèse est qu’un tel cadre de licence pourrait aider à surmonter les problèmes d’inclusion financière dans le pays et à réduire le coût des transactions. Il présente des arguments valables sur l’accès à la technologie et l’utilisation de la trinité JAM réduisant les inégalités bancaires.

L’article suggère également une approche en deux étapes : l’octroi d’une licence bancaire numérique pour les entreprises, suivi de l’octroi d’une licence bancaire numérique (universelle) après avoir acquis une expérience en tant que premier. La taille des actifs / passifs du secteur bancaire indien devrait atteindre près de 195 lakh crore de Rs d’ici la fin mars 2022. Pour obtenir une croissance du crédit plus élevée, le secteur a besoin non seulement d’un plus grand nombre de banques, mais également de banques plus récentes – de bien sûr, avec des bilans sains, une disponibilité de capital à long terme et l’intérêt commercial d’offrir du crédit.

Au cours des dernières décennies, les catégories de licences bancaires se sont multipliées, sans nécessairement résoudre les problèmes rencontrés par le segment de consommateurs ciblé, comme cela était initialement prévu. Aujourd’hui, le secteur bancaire comprend les banques du secteur public, les banques du secteur privé (21), les petites banques de financement (12), les banques de paiement (6), les banques rurales régionales (43), les banques étrangères (44), les banques locales (3), institutions financières (4), banques coopératives urbaines (1 531), sociétés coopératives multi-États et banques (1 130). , etc, étant quelques-uns des problèmes.

Certains de ces problèmes sont également dus à la lenteur de la réaction réglementaire ou à l’approche zen du « ne-changer-sauf-que-c’est-systémique ». le banquier central du pays, le régulateur des activités de crédit, le garant de la stabilité budgétaire, le contrôleur de l’inflation et le gestionnaire des réserves de change. En tant que premier parmi tous les régulateurs des services financiers, la RBI a toujours eu un rôle et une responsabilité plus importants en tant que garant de la stabilité budgétaire.

Un rôle qu’il a bien joué, et devrait continuer à jouer de manière plus proactive avec une efficacité accrue, est celui de « superviseur du secteur bancaire ». C’est là que l’idée de la banque numérique pourrait lui lancer de nombreux défis à court terme. Que les fintechs aient la capacité de lever d’importantes sommes de capitaux propres n’est pas en cause. Leur capacité à attirer des talents non plus, un conseil d’administration (avide et expérimenté) ne l’est pas non plus. De plus, il ne fait aucun doute que les fintechs se transformant en une banque numérique à part entière pourraient résoudre l’inclusion financière. Cependant, comment et quand les devoirs doivent être faits, et avec soin, telle est la question.

Qui résoudra les 10 poseurs suivants ? L’expérience de RBI avec l’octroi de licences aux banques du secteur privé au cours des trois dernières décennies ne l’obligera pas à accorder de nouvelles licences. Ils ont dû intervenir pour limiter les dommages dans le cas de banques du secteur privé telles que Lord Krishna Bank, Centurion Bank, Global Trust Bank, Yes Bank et LVB. Ajoutez à cela les nombreuses NBFC et autres entités non bancaires ainsi que bancaires où elle a dû intervenir. Alors que RBI dispose d’un panneau « banque en réparation » dans son cadre PCA, conformément à son mode de fonctionnement silencieux habituel, il n’a rien dit sur l’efficacité des différentes autres catégories bancaires telles que les banques de paiement ou les SFB.

Certaines de ces catégories bancaires ainsi que les anciennes catégories de licences semblent n’avoir aucune visibilité sur la viabilité et/ou n’ont pas été en mesure de montrer leur importance au regard de l’objectif visé. Jusqu’à ce que RBI trouve une matérialité à partir de sa propre estimation, elle ne décidera ni n’annoncera. Un haut responsable de RBI a fait, lors d’un séminaire fintech en septembre de l’année dernière, l’observation critique suivante sur l’intention de RBI d’être plus forte en matière de protection des consommateurs : « … est pratiquement impossible pour la législation de rester en phase avec le paysage fintech en mutation rapide.

Jusqu’à ce que la législation rattrape son retard, la réglementation doit s’adapter pour garantir que le système financier absorbe l’innovation numérique de manière non perturbatrice… Ralentir le processus de changement, qui s’attire les critiques d’étouffer l’innovation, est souvent le meilleur moyen d’assurer la protection des clients… « RBI, comme tout autre régulateur, aime que chacune des entités qu’elle régule soit stable, rentable et qu’elle croît régulièrement. Mais les fintechs ont jusqu’à présent signalé que la taille et l’échelle sont essentielles pour leurs évaluations, un attribut sur lequel le régulateur n’insiste pas. À moins que l’entreprise ne s’oriente vers « une croissance durable des solutions bancaires fondée sur la connaissance des consommateurs, avec une protection maximale des consommateurs et des bénéfices (en cours) », le régulateur peut même ne pas reconnaître les possibilités de licence.

Les promoteurs bancaires ont besoin de poches profondes, et de capitaux patients en plus. Il est important de noter que les régulateurs du monde entier s’inquiètent du fait que la propriété ultime des banques soit claire et propre, et réside de préférence dans leur juridiction. Cela pourrait être un défi pour de nombreux aspirants à des licences bancaires uniquement numériques ! La banque n’est pas seulement une affaire de prêt. Il s’agit aussi de créer une franchise de passif. Le défi pour les banques numériques sera de montrer qu’elles peuvent constituer un pool de passifs, au lieu de simplement utiliser des fonds propres importants comme source de financement par emprunt. Nous avons vu que les banques plus jeunes ont encore du mal à avoir un CASA solide et ont de nombreux défis au sein du marché de la dette indien, qui est plus maussade qu’un adolescent (sans vouloir offenser les jeunes) ! En termes de protection des consommateurs, tout ce qui touche à la cybersécurité /sécurité des données numériques/droits de confidentialité devront être au-dessus de bord.

Tant que l’industrie n’aura pas démontré une plus grande robustesse à cet égard, on ne pourra pas justifier la demande de licence en se basant uniquement sur la logique de développement du marché. Ce n’est qu’une question de temps avant que RBI n’intervienne et agisse sur l’usage du label « néo banque ». Même les NBFC stables, avec des bases de capital importantes, ne sont pas autorisées à utiliser le mot « banque » pour se décrire dans toute communication avec les consommateurs, alors que de nombreuses plateformes fintech de la nouvelle ère se sont baptisées « néo banque », la communication publique le proclamant. Est-ce juste ?

La force de surveillance est vitale pour tout organisme de réglementation. RBI pourrait vouloir créer des capacités, des outils et des capacités de supervision basés sur la technologie plus importants et plus approfondis. Par souci de probité, la RBI ne laisse pas s’approcher les acteurs du secteur bancaire, de peur d’être accusée d’être trop proche ! RBI a un « brahmastra » appelé « fit & proper » ; c’est presque comme le personnage de Voldemort de Harry Potter, dans l’esprit des promoteurs bancaires et des KMP ! RBI ne rejette pas une demande de licence. Ce n’est que silence radio jusqu’à ce qu’un candidat entende un « oui » ! Jusqu’à ce qu’une décision sur les banques numériques soit prise, c’est parkalam (attendre et regarder) !

Conseiller d’entreprise & commentateur indépendant des marchésTwitter : @ssmumbai

