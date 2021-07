Nouvelles lois de Louisiane sur l’avortement, la police et la marijuana entrent en vigueur .

in

La Louisiane met fin à la peine de prison pour possession de petites quantités de marijuana à des fins récréatives, ajoutant de nouvelles exigences pour les médecins administrant la pilule abortive et restreignant le moment où les policiers peuvent utiliser des restrictions d’étranglement, car plus de 250 nouvelles lois entrent en vigueur dimanche.

Les routes reçoivent de nouveaux noms. Les candidats aux élections ont désormais la possibilité de percevoir des sommes illimitées auprès des comités d’action politique. Les règles sont ajustées pour le moment où les juges doivent se récuser. Et un nouveau crime est ajouté aux livres pour avoir accusé quelqu’un d’avoir organisé un accident de voiture.

Les restaurants seront autorisés à vendre des boissons alcoolisées préemballées, prédosées et «prêtes à boire» pour la livraison. La liste officielle des chansons de l’État de Louisiane comprendra « Southern Nights » du natif de la Nouvelle-Orléans Allen Toussaint. Et les personnes reconnues coupables de crimes en Louisiane qui sont en liberté conditionnelle ou en liberté conditionnelle et hors de prison depuis cinq ans pourront faire partie du jury.

En ce mardi 20 juillet 2021, photo d’archive, la sénatrice Beth Mizell, R-Franklinton s’exprime lors d’une session de veto dans la salle du Sénat à Baton Rouge, Louisiane (AP Photo/Gerald Herbert, File)

Une fois adoptées par les législateurs, la plupart des nouvelles lois de la Louisiane entrent en vigueur début août. Le dernier lot de changements a été approuvé lors de la session ordinaire qui s’est terminée en juin.

CANNABIS RÉCRÉATIF

À partir de dimanche, les personnes en Louisiane prises avec de petites quantités de marijuana à des fins récréatives ne feront face qu’à une amende et aucune possibilité d’aller en prison. La nouvelle loi fait de la possession d’un maximum de 14 grammes de marijuana – une demi-once – un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 $, même en cas de récidive.

Le changement intervient alors que les attitudes à l’égard du cannabis ont changé dans l’État. Plusieurs municipalités autour de la Louisiane avaient déjà opté pour des amendes, plutôt que des arrestations, pour possession de petites quantités de marijuana à des fins récréatives, et la Louisiane a mis en place un programme légal de marijuana à des fins médicales depuis plusieurs années.

AVORTEMENT

Les médecins devront fournir des informations aux femmes cherchant à avorter non chirurgical au moyen d’une pilule, suggérant que l’interruption de la grossesse pourrait être arrêtée à mi-chemin du processus – même si les groupes médicaux disent que c’est inexact et peut-être dangereux.

Un avortement médicamenteux fonctionne pendant les neuf premières semaines de grossesse, grâce à un processus de deux pilules. Le premier provoque le détachement d’un embryon de la paroi utérine, et le second comprimé pris deux jours plus tard provoque des contractions pour pousser l’embryon hors de l’utérus.

Un médecin dispensant le médicament sera tenu de remettre à une femme cherchant à subir un avortement médicamenteux une déclaration écrite indiquant que la première pilule « n’est pas toujours efficace pour mettre fin à une grossesse » et suggérant qu’une femme pourrait reconsidérer l’avortement et parler à un médecin « pour déterminer s’il existe des options disponibles pour vous aider à poursuivre votre grossesse.

En outre, les médecins qui pratiquent des avortements devront soumettre à l’État des informations plus détaillées sur les complications et des données de code postal sur l’endroit où vivent les femmes qui interrompent leur grossesse, plutôt que simplement la paroisse et la municipalité.

Le département de la santé devra partager avec le département des services sociaux et le procureur général les rapports sur les avortements pratiqués sur des filles de moins de 13 ans.

INCONDUITE POLICIÈRE

Les modifications apportées aux lois sur la police de la Louisiane qui entrent en vigueur dimanche visent à lutter contre les inconduites de la police, à la suite de nombreuses recommandations d’un groupe de travail d’État créé au milieu d’une conversation nationale sur les préjugés raciaux dans la police.

Au début du mois d’août, les agents seront confrontés à de nouvelles restrictions sur l’utilisation des étranglements et des mandats d’interdiction de frapper. Les étranglements ne seront autorisés que « lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que lui ou une autre personne risque de subir des lésions corporelles graves ou lorsque la force meurtrière est autorisée ».

Les services de police devront intensifier leurs efforts de recrutement des minorités et doivent organiser une formation anti-biais s’ils veulent être éligibles à certaines subventions d’application de la loi de l’État.

Si un agent commet une inconduite, la certification d’État de cet agent sera sujette à une suspension ou à une révocation – une disposition visant à empêcher les agents licenciés d’un service de police de passer à un autre.

AUTRES NOUVELLES LOIS

Entre autres changements entrant en vigueur dimanche, la Louisiane exige que les événements sportifs organisés dans un lieu financé par les contribuables commencent par l’hymne national – mais l’exigence est en grande partie symbolique, car la loi ne prévoit aucune sanction en cas de violation.

L’État commencera à percevoir une nouvelle redevance annuelle de 100 $ sur toute entreprise commerciale de produits de la mer qui vend des produits de la mer importés, l’argent étant mis de côté pour l’analyse et le test des fruits de mer provenant de pays étrangers.

