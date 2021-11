Nouvelles manches: Bryson DeChambeau affrontera la bête noire Brooks Koepka à ‘The Match’

Bryson DeChambeau et Brooks Koepka s’affronteront à « The Match ».

J’ai toujours aimé Matthew Wolff. Vous connaissez l’homme dont je parle, par son swing de golf, si ce n’est par son nom. Oui, c’est lui, le possesseur de l’action la plus folle depuis qu’Adam Sandler a sauté, sauté et brisé le swing Happy Gilmore dans l’imagination populaire. Sauf que Wolff est un joueur du PGA Tour qui a gagné plus d’un million de dollars au moment où il a eu 21 ans avec plusieurs victoires à son actif. Son swing de golf retient toute l’attention et, comme c’est généralement le cas, un excellent aperçu de l’homme lui-même – unique, sûr de lui et n’ayant pas peur de faire cavalier seul. Plus que cela, ce que j’ai remarqué en premier chez Wolff (après que la nouveauté de son swing soit passée), c’est à quel point, contrairement à tant de pros, il avait des intérêts variés en dehors du golf.

Le foot par exemple. Maintenant, quelque chose d’aussi anodin que de vérifier les scores de votre équipe préférée de la NFL ne devrait pas faire l’actualité, mais c’est le cas lorsque Wolff l’a fait en 2020. Nous avons été étonnés non pas parce que Wolff avait le football en tête lors d’un tournoi auquel il jouait, pas même parce qu’il était le leader après 54 trous et qu’il était sur le point de prendre le départ le dernier jour lorsque cela s’est produit. Ce qui a rendu le moment incroyable, c’est que c’était l’US Open, et peut-être le plus grand jour de la jeune carrière de Wolff. « De quoi est fait ce type », nous sommes-nous demandés.

Plus d’un an plus tard, Wolff a traversé le broyeur que la vie sur un circuit de golf professionnel peut imposer à un joueur. Pendant plus de 15 mois après avoir terminé deuxième à l’US Open 2020, Wolff n’a pas réussi à terminer dans le top 10 et a même été disqualifié du Masters Tournament pour avoir chanté un mauvais tableau de bord. En février 2021, Wolff a implosé avec une ouverture de 83, s’est retiré du prochain événement, a secoué la tête et a annoncé qu’il prenait une pause dans le match. « Quand les choses ne vont pas dans votre sens, il est difficile de mettre les choses en perspective. Mais tu dois juste être heureux. Si vous ne vous amusez pas et si vous n’êtes pas heureux, peu importe combien d’argent vous gagnez ou ce que vous faites, cela ne vaut probablement pas la peine de le faire. Alors j’essaie juste de trouver ce qui me rend heureux », a-t-il déclaré au monde en février.

Le mois dernier, Wolff a percé un 35 pieds sur le 36e trou pour se tailler une place au championnat Sanderson sur le PGA Tour, puis a effectué une charge le week-end pour terminer à égalité 17e. Fort de cette performance, il a réussi à se classer deux fois dans le top 5 d’affilée, terminant deuxième et cinquième à égalité au Shriner’s Children Open et au WTC Mayakoba au cours des semaines consécutives. Après son retour sur le Tour à l’US Open en juin de cette année, il a connu une saison indescriptible, mais c’est la première fois que nous assistons à un retour de forme du genre que nous attendons de l’ancien joueur classé 12e mondial. « Les six derniers mois ont été très difficiles pour moi. Je pense que la plus grande chose que j’ai apprise est que j’ai la capacité d’être heureux même lorsque je ne joue pas bien », a déclaré Wolff à Golf Channel. «Même le week-end dernier, j’ai tiré à 3 alors que j’avais la tête. J’ai pu revenir sur cette manche et en tirer des leçons et voir ce que j’aurais pu faire mieux. Je me suis dit que même si je n’avais pas bien joué, j’ai passé un bon moment là-bas. Les pros ont une période assez difficile là-bas – se faire cogner les dents régulièrement, puis se lever et avancer, avant que cela ne se reproduise. Ce n’est pas une mince mesure de ses premiers succès que, malgré la pause, Wolff est toujours classé 31e au monde. Vous devez le remettre à l’enfant, il est de retour sur la bonne voie.

Ce que j’attends vraiment avec impatience ce mois-ci, ce n’est pas un événement régulier du PGA Tour, mais plutôt la cinquième édition de « The Match », cette fois avec, vous l’aurez deviné, Bryson DeChambeau et sa bête noire, Brooks Koepka. Pour ceux qui ne l’ont peut-être pas entendu, ces deux-là ont une querelle en cours depuis plus de deux ans maintenant depuis que Koepka a critiqué DeChambeau pour son jeu lent en 2019. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles peut-être que toute la querelle était un gadget marketing pour promouvoir quelque chose du genre , eh bien, ‘Le match.’ Je ne suis pas sûr que ce soit le cas : le mépris mutuel entre les deux joueurs semblait assez authentique. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup d’intérêt pour ce duel télévisé conçu pour le téléspectateur entre deux des plus grandes stars du jeu et, les plus longs frappeurs, il ne devient vraiment pas plus grand que cela.

Je déteste jouer l’avocat du diable, mais d’après tout ce que nous avons vu dans le passé de cet événement, le battage médiatique surpasse toujours ce qui se passe. The Match a été, dans l’ensemble, The Damp Squib.

Même la célèbre rivalité semble se calmer après que les deux joueurs aient été coéquipiers dans l’équipe gagnante de la Ryder Cup. « Je me suis assis et j’ai dîné avec lui hier soir, et c’était bien », a déclaré DeChambeau lors de l’événement. « Je pense qu’il peut y avoir quelque chose ici pour aller de l’avant, mais je n’en parlerai pas trop à ce sujet. »

Oh cher. Mon seul espoir est que ces deux-là ne choisissent pas « The Match » pour être aimables et amicaux. C’est ce qui doit également être dans l’esprit des sponsors après que les deux aient partagé une poignée de main apparemment réconciliatrice après la Ryder Cup. ‘The Match’ se déroulera, de manière assez indéchiffrable, sur 12 trous plutôt qu’un tour complet le 26 novembre à Las Vegas. Branchez-vous, mais ne retenez pas votre souffle.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

