Nouvelles mises à jour pour les utilisateurs de Telegram ! Connexion QR et par appel, reconnaissance de texte en direct et plus encore

Mise à jour du télégramme : La plate-forme de messagerie populaire Telegram a annoncé des mises à jour qui amélioreront la confidentialité des utilisateurs ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui aideront à protéger le contenu des chaînes et des groupes sur Telegram. Telegram a déclaré qu’il autoriserait bientôt les utilisateurs à supprimer les messages de discussions spécifiques. Les utilisateurs peuvent également gérer leurs appareils connectés et peuvent également se connecter à l’application via des appels téléphoniques.

L’annonce majeure faite est que les propriétaires du groupe et de la chaîne Telegram pourront empêcher ses membres d’enregistrer ou de partager le contenu/les données en dehors du groupe. L’application a introduit des fonctionnalités spécifiques à iOS telles que la prise en charge de Live Text et le formatage des sous-titres multimédias en tant que dernière mise à jour.

La société a annoncé dans un article de blog que les utilisateurs verront désormais de nouvelles fonctionnalités sur Telegram. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais afficher les discussions/messages, puis supprimer ces textes en un seul clic. De plus, Telegram a proposé un nouveau paramètre qui empêchera les utilisateurs de transférer ou de partager des messages ou des images en dehors d’un groupe ou d’un canal. Il est également dit que même les captures d’écran seront bloquées sur les appareils Android.

Jusqu’à présent, la connexion à Telegram impliquait la saisie d’un code envoyé par SMS. Après cela, les mêmes codes de connexion sont envoyés aux appareils avec lesquels vous vous êtes connecté à Telegram. A partir de maintenant, les choses seront un peu différentes. Les services permettent désormais aux utilisateurs de recevoir un appel puis de saisir les cinq derniers chiffres de votre numéro de mobile enregistré.

