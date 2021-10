Nouvelles mises à jour ! WhatsApp va bientôt déployer ces nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs ; vérifier les détails

WhatsApp aurait été aperçu en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de convertir leurs images en autocollants (Photo: .)

Mises à jour WhatsApp : La plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Facebook WhatsApp est sans aucun doute l’application la plus populaire et la plus utilisée à travers le monde. La plate-forme aide des milliards de ses utilisateurs à rester connectés avec leurs amis, leur famille et leurs proches, quelle que soit la distance où ils vivent, tant qu’ils ont l’application installée sur leurs téléphones Android/iOS. La plate-forme de messagerie populaire continue d’apporter de nouvelles mises à jour de temps en temps pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. C’est ce qui maintient les utilisateurs accrochés à WhatsApp. De « Envoyer l’image en tant qu’autocollants » à « Gérer la taille de la sauvegarde », les utilisateurs pourront bientôt voir ces mises à jour sur leurs téléphones Android et iOS. Vérifiez les détails ici.

1- Gérer la taille de la sauvegarde

WhatsApp travaille actuellement sur la fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de gérer la taille de la sauvegarde de leur chat. Cela signifie que les utilisateurs peuvent désormais exclure des fichiers, des photos et des documents spécifiques de leur sauvegarde dans le cloud. La nouvelle mise à jour pourrait toutefois être limitée aux appareils Android dans un premier temps. Et cela pourrait fonctionner avec les sauvegardes qui ont été stockées sur Google Drive, a rapporté WABetaInfo, le tracker bêta de WhatsApp. Il a indiqué que l’application de messagerie instantanée WhatsApp travaille sur la section dédiée « Gérer la taille de la sauvegarde » pour aider les utilisateurs à gérer la taille de leur sauvegarde avant de la télécharger sur le cloud. La fonctionnalité est actuellement en phase de test et n’a pas encore été introduite pour les tests bêta.

???? Beta WhatsApp pour Android 2.21.21.7 : quoi de neuf ? • Une nouvelle façon de gérer la taille de la sauvegarde est en cours de développement.

• Google Drive cessera-t-il d’offrir le forfait illimité pour stocker les sauvegardes WhatsApp ?https://t.co/88UCXrfZyX – WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 octobre 2021

2- Mettre en pause les enregistrements vocaux

Oui! Vous l’avez bien entendu. Les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt mettre en pause et continuer à enregistrer l’audio sans avoir à supprimer ou enregistrer un autre message ou envoyer celui que vous ne souhaitez peut-être pas envoyer. Nous ne savons toujours pas quand les utilisateurs peuvent s’attendre à cette fonctionnalité, mais des rapports suggèrent qu’elle sera disponible sur les appareils iOS et Android dans les futures mises à jour bêta. La fonctionnalité mentionnée n’est même pas disponible pour les bêta-testeurs publics jusqu’à présent.

WhatsApp travaille sur la possibilité de mettre en pause les enregistrements vocaux ! Vous pouvez mettre en pause les enregistrements vocaux pour les reprendre plus tard dans une future mise à jour de la bêta de WhatsApp pour Android et iOS !https://t.co/7FN5KLASzn – WABetaInfo (@WABetaInfo) 9 octobre 2021

3- Paramètres de confidentialité personnalisés

Cette fonctionnalité est à nouveau en cours de développement et sera disponible dans les futures mises à jour. WhatsApp prévoit d’apporter les options « Mes contacts sauf » pour « Last Seen » à ses utilisateurs. Selon WABetaInfo, la même chose a été prévue pour « Photo de profil ». Cela signifie que les utilisateurs de WhatsApp pourront bientôt décider qui peut voir leur photo de profil et leur dernière scène sans avoir à supprimer le contact. Vous pouvez enregistrer le contact dans votre appareil et pourtant la personne ne pourra pas voir votre dernier statut vu ou de profil.

???? Beta WhatsApp pour Android 2.21.21.2 : quoi de neuf ? WhatsApp prévoit d’introduire l’option de confidentialité « Mes contacts sauf… » pour votre photo de profil également !https://t.co/1bLmvluuYo – WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 octobre 2021

4- Envoyez des images sous forme d’autocollants

WhatsApp serait en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de convertir leurs images en autocollants. Mais cela ne se produira que sur l’application de bureau. La société a déclaré que la nouvelle fonctionnalité est actuellement au stade de développement et qu’elle n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs, a rapporté WABetaInfo. Actuellement, il n’y a aucune annonce officielle faite par WhatsApp quant à la date à laquelle il a l’intention de mettre la nouvelle mise à jour en direct pour ses utilisateurs de bureau.

5- Communauté WhatsApp

WhatsApp, le géant des médias sociaux appartenant à Facebook, travaillerait sur une fonctionnalité appelée Communauté. La fonctionnalité pourrait aider les utilisateurs à offrir une meilleure expérience de discussion/conversation de groupe. La société n’a jusqu’à présent fait aucune annonce officielle sur la nouvelle fonctionnalité, mais des rapports suggèrent qu’elle pourrait bientôt être déployée pour les utilisateurs. La fonctionnalité n’a pas encore été introduite pour les tests bêta.

