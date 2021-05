Nouvelles mondiales sur les vaccins: nouvel objectif de couverture vaccinale aux États-Unis, efficacité des doses d’AstraZeneca et autres

Le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé en Inde et est fabriqué par le Serum Institute of India (SII) dans le cadre de son accord avec AstraZeneca.

Alors même que la demande toujours croissante de vaccin Covid-19 augmente dans diverses régions du pays, plusieurs développements sur différents vaccins contre le coronavirus sont en cours dans le monde. Examinons les principaux développements liés aux vaccins Covid-19 dans différentes parties du monde.

Le régulateur américain s’apprête à approuver le vaccin Pfizer pour le groupe d’âge 12-15 ans

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis devrait approuver l’utilisation du vaccin Pfizer Coronavirus chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin qui est déjà administré aux adultes de plus de 16 ans s’est avéré efficace même dans le groupe d’âge inférieur le mois dernier, a rapporté l’Indian Express. La décision de la FDA devrait être annoncée dès la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni prévoit un troisième vaccin pour les adultes de plus de 50 ans

Dans le but d’éliminer complètement la menace de la pandémie de coronavirus, le Royaume-Uni envisage de fournir la troisième dose du vaccin Covid-19 à tous les adultes de plus de 50 ans. La troisième injection du vaccin devrait être fournie après l’automne. intervient pour que le pays puisse éliminer complètement la pandémie avant Noël de cette année.

Les États-Unis visent une couverture vaccinale de 70% avant le 4 juillet

Le président américain Joe Biden a déclaré que son administration visait à vacciner jusqu’à 70% de la population mondiale avant le 4 juillet, date à laquelle le pays commémore le jour de son indépendance. Dans sa déclaration, Biden aurait déclaré que le pays disposait de suffisamment de vaccins pour tout le monde et encourageait les gens à se manifester et à obtenir leur dose de vaccin.

Le vaccin Covid-19 de prochaine génération pourrait être des comprimés, des sprays nasaux

Alors même que la pénurie de vaccin contre le coronavirus fait des ravages dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont l’Inde, les sociétés pharmaceutiques visent à développer des vaccins Covid-19 sous forme de comprimés et de sprays nasaux. Des sociétés pharmaceutiques et des laboratoires américains, dont Sanofi SA, Altimmune Inc et Gritstone Oncology Inc, seraient impliqués dans le développement de ces vaccins Covid-19 de nouvelle génération. Selon les experts de la santé, ces vaccins seront faciles à stocker et les coûts d’administration et les efforts de vaccination diminueront considérablement.

Dose unique d’AstraZeneca, vaccin Pfizer efficace jusqu’à 89%: étude sud-coréenne

Une étude menée en Corée du Sud a révélé que même une seule dose de vaccins AstraZeneca et Pfizer Covid-19 est efficace pour prévenir les infections chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Les données publiées par l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) ont révélé que le vaccin Pfizer était efficace jusqu’à 89% tandis que le vaccin AstraZeneca était efficace jusqu’à 86%. Les deux vaccins se sont révélés efficaces deux semaines après leur administration. Le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé en Inde et est fabriqué par le Serum Institute of India (SII) dans le cadre de son accord avec AstraZeneca.

