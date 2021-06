Nouvelles normes : Menace d’action pénale poussant les entreprises de médias sociaux à déplacer le tribunal

in

L’article 79 de la loi sur les technologies de l’information confère aux sociétés de médias sociaux le statut d’intermédiaire, qui leur offre des exemptions et une certaine immunité de responsabilité pour tout contenu et données de tiers hébergés par elles.

C’est la disposition d’engager la responsabilité pénale pour le non-respect de toute partie des nouvelles règles des technologies de l’information (TI) – qui sont entrées en vigueur le 26 mai – qui a conduit certaines sociétés de médias sociaux à saisir la justice, contestant certains mandats ou contestant que certains de leurs services peuvent être classés comme intermédiaires de médias sociaux.

La disposition pénale des anciennes règles informatiques concernant l’emprisonnement était limitée, en ce sens que si les entreprises de médias sociaux ne parvenaient pas à supprimer/bloquer/surveiller/intercepter le contenu si le gouvernement le leur demandait en vertu de l’article 69A de la loi informatique, elles pourraient perdre des l’immunité en vertu de l’article 79 et en vertu de l’article 69 pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et à une amende.

Cependant, les nouvelles règles sont globales, ont introduit de nouveaux mandats, et le non-respect de l’une des règles peut entraîner l’engagement d’une action pénale conduisant à l’emprisonnement, qui peut également être une peine à perpétuité. Une nouvelle Règle 7 a été insérée traitant du non-respect des règles, qui stipule : « Lorsqu’un intermédiaire ne respecte pas ces règles, les dispositions de la sous-section (1) de l’article 79 de la Loi ne sont pas applicables aux cet intermédiaire et l’intermédiaire seront passibles d’une peine en vertu de toute loi actuellement en vigueur, y compris les dispositions de la loi et du Code pénal indien ».

« Quelles mesures pourraient être prises contre un intermédiaire s’il ne respectait pas les règles était une zone grise dans la loi antérieure. Maintenant, il est clair que des poursuites pénales peuvent être engagées », déclare Pavan Duggal, expert en cyber-droit et avocat à la Cour suprême. “Les entreprises de médias sociaux devraient être proactives en se conformant aux nouvelles règles relatives aux intermédiaires, car la disposition sur la responsabilité pénale, qui est une nouvelle caractéristique de la loi, peut avoir de graves conséquences pour elles”, a ajouté Duggal, déclarant que le simple fait de contester la loi devant le tribunal ne sera d’aucune utilité à moins que le tribunal suspende l’application de la loi.

Le 25 mai, un jour avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, la plate-forme de messagerie populaire WhatsApp a été la première à contester devant la Haute Cour de Delhi une clause des nouvelles directives intermédiaires, qui l’oblige à fournir le premier auteur de ce qui est considéré comme malveillant. messages du gouvernement. La société a déclaré dans sa pétition que la nouvelle exigence de la règle 4(2) est « inconstitutionnelle », « illégale » et « ultra vires la loi informatique ».

La règle 4(2) est un nouveau mandat et a un impact singulier sur WhatsApp. L’entreprise a longtemps résisté à l’inclusion de cette clause avec le soutien d’activistes de la société civile, sous prétexte qu’elle l’oblige « à casser le cryptage de bout en bout sur son service de messagerie, ainsi que les principes de confidentialité qui le sous-tendent, et enfreint sur les droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression des centaines de millions de citoyens utilisant WhatsApp pour communiquer en privé et en toute sécurité ».

Le 2 juin, Google LLC est devenue la deuxième entreprise à déplacer la chambre de division du HC de Delhi contre l’ordonnance de son juge unique, qui, dans une ordonnance du 20 avril, lui a ordonné de supprimer les images pornographiques métamorphosées d’une femme sur certains sites Web pornographiques, dans les 24 heures après réception de la commande. L’ordonnance stipulait que le défaut de Google de supprimer le contenu répréhensible de tous les sites dans le monde conduirait l’entreprise à perdre l’immunité dont elle bénéficie en tant qu’intermédiaire en vertu de l’article 79 (1) de la loi sur l’informatique et ses dirigeants seraient responsables d’action tel que mandaté par l’article 85 de la loi informatique.

La plainte de la femme était que ses photos de Facebook et Instagram avaient été prises par des délinquants, transformées et publiées sur certains sites pornographiques.

Dans son recours devant la chambre de division, Google a soutenu qu’il était erroné de la part du juge unique de qualifier son moteur de recherche d’intermédiaire social alors qu’il était agrégateur. En outre, il a déclaré qu’il peut supprimer le contenu répréhensible de l’Inde, mais qu’il ne lui sera peut-être pas possible de déployer des outils automatisés pour faire de même à l’échelle mondiale.

Bien que l’affaire Google date d’un an, le juge unique a utilisé les dispositions des nouvelles règles informatiques en prononçant l’ordonnance en avril de cette année. Les nouvelles règles informatiques ont été notifiées le 25 février mais sont entrées en vigueur à partir du 26 mai.

Le site de microblogging Twitter, qui jusqu’à présent ne s’est pas conformé aux nouvelles règles en ce sens qu’il n’a pas nommé de responsable de la conformité et d’employé d’une entreprise indienne résidente en tant que responsable des griefs et personne de contact nodale, risque de perdre son statut d’intermédiaire et faire face à des poursuites pénales.

Le 5 juin, le gouvernement a envoyé un avis à Twitter indiquant qu’il donnait au site de microblogging une dernière chance de se conformer en procédant aux nominations conformément à la loi, sinon l’entreprise pourrait perdre l’exonération de responsabilité en tant qu’intermédiaire, et une action à son encontre pourrait être engagée. en vertu de l’article 7 des nouvelles règles.

Le 27 mai, Twitter, dans une déclaration, avait fait part de ses inquiétudes concernant la responsabilité pénale de son responsable de la conformité pour le contenu de la plate-forme, les exigences en matière de surveillance proactive et l’autorité générale pour rechercher des informations sur ses utilisateurs. Il a déclaré que cela représente une portée excessive dangereuse qui est incompatible avec les principes démocratiques ouverts. Cependant, le gouvernement, tout en niant les inquiétudes de Twitter, l’a accusé de porter atteinte aux lois du pays qui visent à le protéger de toute responsabilité pénale.

