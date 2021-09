Nouvelles normes : Sebi assouplit les critères de droits de vote supérieurs, modifie les règles de radiation

in

Le gestionnaire de coffre-fort sera enregistré et réglementé en tant qu’intermédiaire Sebi pour fournir des services de coffre-fort destinés à l’or déposé pour créer des EGR.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a pris mardi une série de décisions assouplissant les critères des droits de vote supérieurs (SR), modifiant les règles sur les transactions entre parties liées ainsi que sur le cadre de radiation. Sebi a décidé d’assouplir les conditions d’éligibilité liées au cadre des actions SR. Un actionnaire de SR, en tant qu’individu, ne devrait pas avoir une valeur nette supérieure à 1 000 crores de roupies.

Les dispositions existantes exigeaient qu’un actionnaire de SR ne fasse pas partie d’un groupe de promoteurs avec une valeur nette de plus de Rs 500 crore. En outre, l’écart minimum entre l’émission d’actions SR et le dépôt de RHP a été réduit à 3 mois par rapport aux 6 mois existants.

Le conseil d’administration a également approuvé les modifications apportées au règlement SEBI (Obligations de cotation et exigences de divulgation), 2015, en ce qui concerne les dispositions réglementaires sur les transactions avec des parties liées (RPT). Une partie liée comprend toutes les personnes ou entités faisant partie du promoteur ou du groupe de promoteurs, quelle que soit leur participation. Toute personne/entité détenant des actions de l’entité cotée directement ou sur la base d’un intérêt bénéficiaire à tout moment au cours de l’exercice précédent, à hauteur de 20 % ou plus, serait également une partie liée.

Le régulateur a approuvé un amendement au cadre réglementaire pour la radiation d’actions de participation en vertu d’une offre publique comme prévu par le règlement 5A en vigueur du règlement SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) de 2011 (Règlement sur les OPA).

Le cadre révisé vise à faire des transactions de fusions et acquisitions pour les sociétés cotées un exercice plus rationnel et pratique, en équilibrant les intérêts de tous les investisseurs dans le processus, a déclaré l’organisme de surveillance des marchés des capitaux. L’une des règles clés du nouveau cadre est que l’acquéreur qui souhaite retirer une société de la cote doit proposer un prix de radiation plus élevé avec une prime appropriée par rapport au prix de l’offre ouverte.

Le conseil d’administration de Sebi a également approuvé une proposition de création d’une bourse de l’or dans laquelle le métal jaune sera échangé sous forme de reçus électroniques en or et la bourse contribuera à mettre en place un mécanisme transparent de découverte des prix au comptant nationaux.

Les instruments représentant l’or seront appelés Electronic Gold Receipts (EGR) et seront notifiés en tant que titres, a déclaré le président de Sebi, Ajay Tyagi, lors d’une conférence de presse. Les EGR auront les fonctionnalités de négociation, de compensation et de règlement similaires à tout autre titre », a déclaré Tyagi. Toute bourse reconnue, existante ou nouvelle, peut lancer la négociation d’EGR dans un segment distinct.

Selon le régulateur, la bourse serait une plate-forme nationale pour l’achat et la vente d’EGR avec de l’or standardisé sous-jacent en Inde et créerait également une structure de prix nationale pour l’or. Expliquant les critères pour les gestionnaires de coffre-fort, Sebi a déclaré que le gestionnaire de coffre-fort devrait être un organisme constitué en Inde et devrait avoir une valeur nette d’au moins Rs 50 crore.

