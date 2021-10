Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

La procédure consistait à modifier les gènes du porc afin que ses tissus ne contiennent plus une molécule connue pour déclencher un rejet quasi immédiat de l’organe en l’occurrence du rein.

La receveuse était une patiente en état de mort cérébrale présentant des signes de dysfonctionnement rénal dont la famille a consenti à l’expérience avant qu’elle ne soit retirée du système de réanimation.

Annonce d’une avancée majeure pour surmonter la pénurie d’organes humains à transplanter, une transplantation réussie de rein de porc sur un humain a été réalisée pour la première fois à NYU Langone Health à New York sans déclencher de rejet immédiat par le système immunitaire du receveur.

La procédure consistait à modifier les gènes du porc afin que ses tissus ne contiennent plus une molécule connue pour déclencher un rejet quasi immédiat de l’organe en l’occurrence du rein.

La receveuse était une patiente en état de mort cérébrale présentant des signes de dysfonctionnement rénal dont la famille a consenti à l’expérience avant qu’elle ne soit retirée du système de réanimation.

Pendant trois jours, le nouveau rein a été attaché à ses vaisseaux sanguins et maintenu à l’extérieur de son corps, permettant aux chercheurs d’y accéder. Les résultats des tests de la fonction du rein transplanté « semblaient assez normaux », a déclaré le chirurgien spécialiste des transplantations, le Dr Robert Montgomery, qui a dirigé l’étude.

Le rein produisait «la quantité d’urine que vous attendez» d’un rein humain transplanté, a-t-il déclaré, et il n’y avait aucune preuve du rejet vigoureux et précoce observé lorsque des reins de porc non modifiés sont transplantés chez des primates non humains.

Le taux de créatinine anormal du receveur, qui est un indicateur d’une mauvaise fonction rénale, est revenu à la normale après la greffe, a déclaré Montgomery.

Aux États-Unis, près de 107 000 personnes attendent actuellement une greffe d’organe, dont plus de 90 000 attendent un rein, selon le United Network for Organ Sharing. Les temps d’attente pour un rein sont en moyenne de trois à cinq ans.

Les chercheurs travaillent depuis des décennies sur la possibilité d’utiliser des organes d’animaux pour les greffes, mais ont été bloqués sur la façon d’éviter un rejet immédiat par le corps humain.

L’équipe de Montgomery a émis l’hypothèse que l’élimination du gène du porc pour un glucide qui déclenche le rejet – une molécule de sucre, ou glycane, appelée alpha-gal – empêcherait le problème.

Le porc génétiquement modifié, surnommé GalSafe, a été développé par l’unité Revivicor de United Therapeutics Corp. Il a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en décembre 2020, pour être utilisé comme aliment pour les personnes allergiques à la viande et comme source potentielle de thérapeutique humaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.