Nouvelles Nouvelles: Dernières nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Les experts de la santé ont mis en garde contre le changement de mode de vie imitant l’Occident comme raison majeure de l’incidence plus élevée du cancer du sein en Inde.

S’exprimant lors de la deuxième Journée nationale d’action contre le cancer du sein, les législateurs ont appelé aujourd’hui à une approche coordonnée et multisectorielle pour étendre la portée de la sensibilisation, du diagnostic et du traitement.

Dans le cadre du Mois d’action contre le cancer du sein, la Journée nationale d’action contre le cancer du sein a été organisée par le Conseil intégré de la santé et du bien-être (IHW), alimenté par Novartis. Les experts ont également discuté du fait que le cancer du sein affecte les femmes dans les villes et les villages et ont exhorté les gens à adopter des habitudes de vie saines.

« La propagation rapide des maladies non transmissibles chroniques et débilitantes cause environ 60 % de décès en Inde. Le cancer du sein représente environ 27% de tous les cancers chez les femmes en Inde et affecte le plus la tranche d’âge des 40 ans, contre 55 à 60 ans dans les pays avancés. La sensibilisation est très importante car elle conduit à une détermination précoce de la maladie. Je crois qu’il y a trois piliers pour prévenir les décès causés par le cancer du sein, comme la promotion de la santé chez les femmes, un diagnostic rapide et un traitement complet. Nous devons également sensibiliser les hommes au cancer du sein – ils sont importants pour les mécanismes de soins et de soutien. En outre, les organisations communautaires doivent être renforcées autant que les campagnes médiatiques – nous aurons besoin de personnes, d’experts de la santé et d’autres pour se joindre aux efforts qui sont importants pour concevoir une stratégie de réduction des risques ; Je serais heureux d’apporter toute l’aide dont le Conseil de l’IHW a besoin pour les campagnes de promotion de la santé et de diagnostic », a déclaré Meenakshi Lekhi, ministre d’État aux Affaires extérieures et à la Culture du gouvernement indien.

Le Dr Munjpara Mahendrabhai Kalubhai, ministre d’État à l’AYUSH et au développement de la femme et de l’enfant, gouvernement indien, a déclaré : « Les cas de cancer en Inde augmentent à une vitesse alarmante ; c’est le plus grand cancer qui tue chez les femmes en Inde et de plus en plus de femmes sont touchées. Qu’il s’agisse d’une femme de la ville ou d’une femme d’un village, le problème est commun. Nous devons penser à des moyens de les canaliser vers l’adoption d’un mode de vie sain qui réduira le risque de cancer, comme éviter les aliments transformés, pratiquer la méditation et le yoga ou toute autre forme d’exercice régulier, et connaître les herbes et les épices adaptées à l’environnement tropical. et a aidé les gens dans et autour de l’Inde à vivre une vie saine pendant plusieurs siècles. J’exhorte également la fraternité médicale à étendre le traitement du cancer du sein aux régions les plus reculées. De meilleures installations de diagnostic et de traitement sont nécessaires et Ayushman Bharat a aidé les femmes dans les zones rurales et reculées.

« La sensibilisation au cancer du sein mène à l’action et l’industrie pharmaceutique doit jouer le rôle de fournisseur de plateforme et de constructeur d’un écosystème. Nous devons également veiller à ce que nos proches soient contrôlés. Nous avons parcouru un long chemin en termes de traitement du cancer du sein avec des modalités telles que le protocole de radiothérapie, mais des méthodes de dépistage innovantes seront essentielles », déclare Saumil Mody, directeur général de Novartis Oncology, Inde.

« Comme l’Inde est sur la bonne voie pour devenir un pays développé, il est donc possible que nous imitions également leur mode de vie – les changements de mode de vie auront un impact majeur car ces derniers temps, cela a conduit à une incidence plus élevée de cancer du sein. . La période de lactation dans les villes s’est raccourcie et l’activité physique limitée est un problème. La sensibilisation à la maladie est un grand défi », déclare Padma Bhushan, le Dr SH Advani, directeur du département d’oncologie médicale, Jaslok Hospital & Research Centre, Mumbai.

