Nouvelles Nouvelles: Dernières nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

À l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré son engagement à renforcer les services de soins de l’AVC dans les pays de la région de l’Asie du Sud-Est afin de réduire l’incidence, d’améliorer la détection, d’améliorer le traitement et d’accroître l’accès à des services de réadaptation de qualité.

À l’échelle mondiale, l’AVC est la deuxième cause de décès et la troisième cause d’invalidité. Une personne sur quatre risque d’être victime d’un AVC au cours de sa vie. Les facteurs de risque liés au mode de vie pour les accidents vasculaires cérébraux comprennent le surpoids ou l’obésité, l’inactivité physique, le tabagisme et l’abus d’alcool. Les facteurs de risque médicaux comprennent l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète et des antécédents personnels ou familiaux d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. On estime que 70 % des accidents vasculaires cérébraux surviennent dans les pays à revenu faible et intermédiaire, qui représentent également 87 % des décès liés aux accidents vasculaires cérébraux et des années de vie ajustées sur l’incapacité.

Pour aider à remédier à cette iniquité, l’OMS continue d’aider tous les pays de la Région à identifier et à appliquer les interventions les plus efficaces qui réduisent le risque d’AVC et qui renforcent l’accès de tous à des services de qualité en matière d’AVC.

« L’AVC est l’une des principales sources d’invalidité et l’un des principaux facteurs de perte d’années de vie corrigées de l’incapacité, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. C’est un obstacle inutile à une croissance sociale et économique durable. Dans le cadre de la réponse COVID-19 en cours, les pays de la Région doivent tirer parti de toutes les chances possibles pour améliorer la santé et le bien-être, accroître l’efficacité du système de santé et promouvoir l’autonomisation et la croissance sociales et économiques », a déclaré le Dr Poonam Khetrapal Singh, directeur régional de l’OMS. pour l’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, la Région a réalisé des progrès significatifs dans ses priorités phares concernant la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles (MNT) et la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU), deux éléments essentiels aux efforts déployés à l’échelle régionale pour prévenir, traiter et gérer les accidents vasculaires cérébraux. , et d’accroître l’accès aux soins de réadaptation. Tous les pays de la Région continuent de mettre en œuvre des plans d’action multisectoriels contre les MNT, tout en élargissant la fourniture de services de lutte contre les MNT au niveau primaire, conformément à la Déclaration de Colombo de 2016. Plusieurs pays continuent d’être à l’avant-garde des efforts de lutte antitabac à l’échelle mondiale, l’Inde, le Népal, les Maldives, la Thaïlande et le Timor-Leste faisant partie des 10 premiers pays au monde avec les plus grands avertissements graphiques sur les emballages de tabac.

Dans le cadre de la riposte à la pandémie, la Région continue de promouvoir des modes de vie sains, notamment en facilitant l’activité physique et une alimentation saine, et en luttant contre l’usage nocif de l’alcool et la toxicomanie. Une taxation accrue des produits malsains modifiera non seulement les comportements malsains, mais pourrait également augmenter les allocations budgétaires pour la santé, y compris les services de prévention, de détection, de traitement et de gestion des accidents vasculaires cérébraux et autres MNT.

D’ici la fin de cette année, la Région aura achevé la deuxième année de son soutien multipays à l’initiative d’amélioration des soins de l’AVC. Le programme vise à aider les pays à renforcer la gestion de l’AVC et les références par le développement et la formation d’équipes multidisciplinaires composées de médecins, d’infirmières et de thérapeutes en réadaptation. Au cours de la première année de mise en œuvre, qui a commencé en avril 2021, le Bhoutan, les Maldives, le Myanmar et le Timor-Leste ont participé au programme d’amélioration des soins, qui a depuis été étendu au Népal et au Sri Lanka.

Dans tous les pays de la Région, plusieurs interventions peuvent être appliquées pour réaliser des progrès immédiats dans le renforcement des services de soins de l’AVC. Le premier consiste à intégrer la prévention et la détection des accidents vasculaires cérébraux dans les interventions de prévention et de promotion de la santé, en particulier au niveau primaire. L’intervention communautaire, la cybersanté et la modification appropriée des médicaments et du mode de vie peuvent prévenir au moins 50 % des accidents vasculaires cérébraux.

« En plus d’une meilleure connaissance du public de la méthode FAST (affaissement du visage, faiblesse des bras, difficulté d’élocution et service d’urgence opportun), ils peuvent réduire considérablement l’incidence et l’impact des accidents vasculaires cérébraux. Deuxièmement, renforcer les voies de soins existantes du niveau primaire jusqu’à la réadaptation, en veillant à ce que les lacunes soient identifiées et traitées à l’aide d’un modèle en étoile. Une attention particulière est nécessaire pour améliorer les références accélérées et améliorer les services d’urgence pour l’AVC. Troisièmement, rendre les médicaments essentiels contre l’AVC accessibles à tous », a ajouté le Dr Khetrapal Singh.

Le Dr Poonam Khetrapal Singh a conclu : « Les médicaments thrombolytiques et autres médicaments contre les accidents vasculaires cérébraux sont désormais inclus dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS et devraient être intégrés dans les listes nationales. Quatrièmement, identifier et mettre en œuvre des innovations à fort impact. Le renforcement des capacités virtuelles en particulier est très prometteur, parallèlement au téléréseau au sein et entre les pays pour améliorer les compétences et partager les connaissances et les ressources.

Selon le Dr Prashant Makhija, neurologue consultant à l’hôpital Wockhardt, « un AVC survient lorsque l’apport sanguin à une partie du cerveau est perturbé, ce qui prive le tissu cérébral d’oxygène et de nutriments. L’AVC est une urgence médicale et un traitement précoce est crucial. Pour chaque seconde perdue sans traitement, 32 000 cellules nerveuses meurent et pour chaque minute perdue sans traitement, 1,9 million de cellules nerveuses meurent et une heure perdue sans traitement, le cerveau vieillit de 3,6 ans.

« Par conséquent, un traitement précoce peut prévenir la mort et l’invalidité. La meilleure façon d’identifier l’AVC est de vérifier les indications telles que le déséquilibre en marchant, en se tenant debout, un problème de vision ou une perte de vision, une faiblesse faciale, une faiblesse dans les bras/jambes, des troubles de l’élocution et des rires étranges en marchant. Une alimentation saine après un AVC est la clé d’une récupération plus rapide. Une alimentation saine garantit que votre corps reçoit les nutriments nécessaires à la guérison neurologique et physique. Des mesures appropriées sont nécessaires pour contrôler le poids et la pression artérielle », a-t-il ajouté.

