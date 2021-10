Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Les modules du programme NUN sont soigneusement conçus pour permettre aux infirmières de fournir des soins spécialisés, des services de soutien essentiels et des conseils standardisés aux patients vivant avec des MNT à forte incidence en Inde.

Le Centre d’innovation pour les soins de santé Inde-Suède a été créé pour relever les défis de la santé dans le pays grâce à des interventions telles que la technologie, le protocole, les processus et le renforcement des capacités.

AstraZeneca Inde et le Centre d’innovation pour les soins de santé Inde-Suède ont lancé conjointement un programme de formation spécialisée nommé Nurses’ Upskilling in NCDs (NUN) pour les infirmières afin de les doter d’un savoir-faire pratique de classe mondiale pour gérer le diabète. Dans la première formation, 30 infirmières du All India Institute of Medical Sciences (AIIIMS) de Jodhpur seront formées pendant deux jours.

Les modules de ce programme sont soigneusement conçus pour permettre aux infirmières de fournir des soins spécialisés, des services de soutien essentiels et des conseils standardisés aux patients vivant avec ces maladies non transmissibles (MNT) à forte incidence en Inde.

Le Centre d’innovation pour les soins de santé Inde-Suède a été créé pour relever les défis de la santé dans le pays grâce à des interventions telles que la technologie, le protocole, les processus et le renforcement des capacités. Ceci est construit sous la direction stratégique du ministère de la Santé de l’Union, du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), du ministère suédois de la Santé et des Affaires sociales et de l’Ambassade de Suède en Inde, et des partenaires de connaissances AstraZeneca et NASSCOM.

De manière progressive, ce programme de capacités vise à améliorer les compétences de 5 000 infirmières à travers le pays au cours de la prochaine année en convertissant les modules actuels en apprentissage en ligne. Le programme vise également à étendre le programme actuel à d’autres domaines des MNT, notamment l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et l’oncologie.

« Les infirmières détiennent un pouvoir de transformation dans la lutte contre toute maladie. L’idée principale derrière cette initiative est de créer un cadre qui peut améliorer les soins primaires, secondaires et tertiaires en Inde. Le programme que nous lançons se concentre profondément sur l’enrichissement de nos infirmières avec les connaissances pratiques et les compétences spécifiques nécessaires pour pratiquer et promouvoir des soins centrés sur le patient à jour », a déclaré Cecilia Oskarsson, déléguée commerciale de la Suède en Inde.

Selon l’OMS, 1 Indien sur 4 risque de mourir d’une maladie non transmissible avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans. Le Dr Sanjeev Misra, directeur de l’AIIMS Jodhpur, a déclaré : « Les infirmières sont une couche vitale de tout écosystème de soins de santé qui joue un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs de santé et de développement d’un pays. En tant que membre du Centre d’innovation des soins de santé Inde-Suède, nous sommes fiers d’avoir développé un programme de formation évolutif qui aiderait les infirmières non seulement à fournir des services de santé essentiels sûrs, mais aussi à influencer et à éduquer les patients pour qu’ils comprennent et gèrent une MNT.

Ce programme est organisé à partir des ressources riches et diverses disponibles dans le domaine des MNT conformément aux directives du Programme national de prévention et de contrôle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (NPCDCS).

« Les infirmières de notre pays sont un point de contact important qui peut être utilisé pour diffuser des informations médicales correctes afin d’évaluer et de gérer ces maladies critiques liées au mode de vie. La formation et le perfectionnement du personnel infirmier peuvent s’avérer une aubaine pour garantir la prestation de services de soins de santé essentiels abordables, standardisés et sûrs. Grâce à cette initiative, nous poursuivons notre engagement à lutter contre le fardeau croissant des MNT en mettant en place des centres d’excellence axés sur les solutions qui pourraient se concentrer sur l’amélioration des compétences, des solutions percutantes et des opérations évolutives », a déclaré le Dr Anil Kukreja, vice-président des affaires médicales, AstraZeneca Inde

Le programme de formation vise à permettre aux infirmières de mieux reconnaître les facteurs de risque, les causes, la physiopathologie, les méthodes de dépistage, les tests de diagnostic et la gestion du diabète sucré, de l’hypertension et d’autres MNT. Ils pourront également conseiller les patients et la communauté sur l’importance d’un dépistage précoce et régulier et de l’adoption d’un mode de vie sain.

L’initiative se déroulera sous l’égide et la direction d’un comité consultatif sous la présidence du professeur Suresh K Sharma, professeur et principal, College of Nursing, AIIMS, Jodhpur. Le comité consultatif est en cours de formation et comprend des dignitaires clés de l’AIIMS Delhi, de l’AIIMS Jodhpur, de la Direction générale des services de santé (DGHS), du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), de l’University College of Medical Sciences (UCMS), d’AstraZeneca India et de Business Sweden. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.