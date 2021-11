Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Les chefs de file de l’industrie pharmaceutique nationale et mondiale ont affirmé que l’innovation servira de colonne vertébrale pour propulser l’industrie pharmaceutique indienne à devenir le leader mondial.

Le thème du Sommet mondial de l’innovation 2021 était intitulé « Découvrir en Inde : accélérer le parcours d’innovation de l’industrie indienne des sciences de la vie ».

Des représentants du gouvernement et des experts ont délibéré sur l’amélioration de la culture de la recherche en Inde lors de la dernière journée du Sommet mondial de l’innovation-2021 organisé par l’IPA entre le 18 et le 19 novembre 2021. Il a été collectivement fait écho au cours du sommet de deux jours que l’innovation propulsera les Indiens l’industrie pharmaceutique est en passe de devenir un leader mondial avec des moteurs de croissance clés tels que la R&D, le partenariat et la politique.

Le Sommet mondial de l’innovation de deux jours -2021 organisé par le plus grand organisme industriel indien, l’Alliance pharmaceutique indienne (www.IPA-India.org) s’est conclu avec succès avec les leaders de l’industrie pharmaceutique nationale et mondiale, les décideurs politiques, les investisseurs et les chercheurs qui ont convenu à l’unanimité cette innovation servira d’épine dorsale pour propulser l’industrie pharmaceutique indienne à devenir le leader mondial et à s’engager davantage à améliorer son écosystème d’innovation. Le thème du Sommet mondial de l’innovation 2021 était intitulé « Découvrir en Inde : accélérer le parcours d’innovation de l’industrie indienne des sciences de la vie ».

A cette occasion, Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog (anciennement Commission de planification), a appelé les leaders de l’industrie pharmaceutique à collaborer à la construction d’un écosystème d’innovation beaucoup plus robuste et prospère dans un discours spécial sur « Construire un écosystème d’innovation en Inde ».

Il a déclaré : « Le gouvernement se concentre sur l’amélioration de la culture de la recherche en Inde, le renforcement de la collaboration universitaire de l’industrie, la fourniture d’installations de classe mondiale aux chercheurs et aux scientifiques et la simplification des processus réglementaires pour stimuler la R&D et l’innovation dans le secteur. Pour positionner la pharma indienne au sommet du paysage mondial, il est crucial de s’orienter vers la recherche, l’innovation et les technologies émergentes. Il existe désormais un besoin évident de concentrer nos efforts sur la R&D et l’innovation dans les technologies émergentes dans le secteur pharmaceutique. C’est le bon moment pour passer de « Fabriquer en Inde » à « Découvrir et innover en Inde ».

Amitabh Kant a ajouté : « Le gouvernement se concentre sur l’amélioration de la culture de la recherche en Inde, le renforcement de la collaboration universitaire de l’industrie, la fourniture d’installations de classe mondiale aux chercheurs et aux scientifiques et la simplification des processus réglementaires pour stimuler la R&D et l’innovation dans le secteur. Pour positionner la pharma indienne au sommet du paysage mondial, il est crucial de s’orienter vers la recherche, l’innovation et les technologies émergentes.

En plus de cela, le professeur Arvind Sahay, titulaire de la chaire MN Vora en marketing et entrepreneuriat, IIM Ahmedabad dans son allocution spéciale sur « l’indice d’innovation et le cadre pour l’écosystème de l’innovation » a déclaré : « Alors que l’Inde s’apprête à améliorer la capacité et la production de R&D, il est essentiel de suivre les performances sur une base continue. Différentes parties prenantes doivent se rassembler et afin de satisfaire les objectifs de développement durable, nous nous sommes fixé un « indice d’innovation » qui fera partie des mécanismes de suivi en lien avec la politique de R&D.

Lors d’une table ronde mettant en vedette certains des principaux PDG de l’industrie et animée par Gautam Kumra, président des bureaux de McKinsey en Asie, McKinsey and Co., les panélistes ont partagé des idées précieuses sur la création d’un environnement plus propice à l’expansion de l’innovation dans le secteur pharmaceutique .

Chris Viehbacher, partenaire fondateur de Gurnet Point Capital, a déclaré : « L’innovation va augmenter, et elle l’a certainement fait au cours de la dernière décennie. En ouvrant les portes de l’innovation, vous ouvrez également d’autres voies. Le montant de capital injecté et l’étendue des découvertes ne feront qu’augmenter. En plus des besoins non satisfaits, l’innovation est extrêmement importante pour le développement économique de tout pays. Avec l’innovation, un pays peut créer un capital intellectuel qui peut aider à résoudre des problèmes de société.

Dilip Shanghvi, directeur général de Sun Pharmaceutical Industries, a déclaré : « Nous avons une aspiration collective à devenir pertinents dans l’espace des produits innovants. Au fur et à mesure que nous allons au-delà des génériques et que les produits innovants connaissent du succès, cela entraînera une augmentation des investissements et des priorités. Nous devons apprendre à prendre des niveaux de risque plus élevés et à investir véritablement dans des entreprises qui ont un niveau de recherche plus élevé. Les produits développés en Inde seront comparés aux meilleurs produits développés dans le monde. Les 10 prochaines années seront beaucoup plus productives pour l’industrie. Notre capacité à développer notre entreprise à l’avenir est liée à notre capacité à réussir dans l’innovation.

Glenn Saldanha, directeur général de Glenmark Pharmaceuticals Ltd, a déclaré : « L’innovation est un jeu mondial, et nous devons essayer de développer des produits qui sont les meilleurs au monde et qui peuvent surpasser les normes de soins actuelles sur diverses thérapies. Nous pouvons tirer des enseignements des pays occidentaux pour perfectionner nos talents et apprendre à court terme. Avec les efforts de transformation et le soutien du gouvernement, les 10 prochaines années pour l’Inde s’annoncent très excitantes. »

Nilesh Gupta, directeur général de Lupin, a déclaré : « L’industrie pharmaceutique indienne a fait les bons choix jusqu’à présent et est devenue ‘la pharmacie’. Si l’Inde veut rester pertinente dans l’espace pharmaceutique, nous devons être innovants. Nous devrions mener l’histoire de l’innovation à deux niveaux, à l’échelle mondiale et en Inde. Il est important d’améliorer les capacités réglementaires, les politiques de soutien et les incitations ainsi que l’acquisition de talents. »

Pankaj Patel, président de Cadilla Healthcare, a déclaré : « L’Inde a besoin d’un très haut niveau d’engagement envers l’innovation et la pandémie l’a prouvé à maintes reprises. Nous devons créer un système de soutien pour soutenir l’écosystème de l’innovation en Inde. Avec l’innovation, nous pouvons passer au niveau supérieur de réussite. Il est très important pour les entreprises indiennes d’innover et de trouver des marchés où elles peuvent se développer de manière significative par rapport à leur situation actuelle et atteindre l’objectif d’atteindre 130 USD d’ici 2030. »

Samina Hamied, vice-présidente de l’IPA et vice-présidente de Cipla, a déclaré : « La nécessité est la mère de l’invention. Nous avons vu à travers la pandémie à quelle vitesse les entreprises ont innové pour mettre sur le marché des produits et des vaccins. C’est un véritable test d’innovation pour l’avenir. Pour construire une culture de l’innovation, il doit y avoir une culture de collaboration à mesure que nous remontons la chaîne de valeur. Il existe de nombreuses possibilités d’innovation dans le domaine des soins de santé et l’Inde peut être un précurseur. La politique de R&D rationalise les processus réglementaires, crée un environnement de financement et d’incitation à l’innovation. De plus, l’utilisation de la technologie est également nécessaire pour créer un guichet unique, du développement aux approbations réglementaires, qui rationalise toutes les étapes du processus de développement du médicament. L’Inde a une capacité cérébrale incroyable ; nous devons nous concentrer sur l’intégration de cette capacité dans la construction de l’écosystème de l’innovation.

Satish Reddy, président des laboratoires du Dr Reddy, a déclaré : « L’innovation s’accélérera en raison de l’évolution des technologies telles que la thérapie numérique, la thérapie cellulaire et génique et le traitement holistique. Je pense que l’Inde figure dans le top 3 des destinations mondiales dans l’industrie pharmaceutique et de la santé tout en attirant les meilleurs talents, en travaillant sur des technologies de pointe et en donnant accès à des médicaments abordables. Le financement, les liens entre l’industrie et les universités et la collaboration entre les diverses parties prenantes deviennent très importants pour la construction d’un écosystème. Pour être à l’échelle mondiale, le gouvernement doit jouer un rôle en fournissant un financement essentiel à l’industrie pharmaceutique. Nous pouvons tous regarder l’industrie informatique et faire un parallèle. Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires, telles que des allégements fiscaux, la modification des exigences d’introduction en bourse et leur a accordé de nombreuses autres allégements. L’industrie pharmaceutique mérite également plus car la valeur qu’elle peut apporter sera plus importante que l’industrie informatique.

Le sommet comportait également un événement vitrine sur le « Grand Défi de l’Innovation » animé par Anirudh Roy Popli, associé, McKinsey & Co., responsable de la R&D en sciences de la vie de McKinsey en Inde ; une table ronde sur la « Promouvoir la collaboration universitaire – industrie » animée par le Dr YK Gupta-Président de l’AIIMS Bhopal et de l’AIIMS ; Jammu. Andrew Plump, président, R&D, Takeda Pharmaceutical Company et Werner Lanthaler, PDG, Evotec SE ont participé à une allocution spéciale sur la « session de partage d’expériences ». La séance de clôture comprenait le discours de clôture de S Aparna, secrétaire du Département des produits pharmaceutiques (DOP), les remarques finales de Pankaj Patel, président de Cadilla Healthcare et le vote de remerciements de Sudarshan Jain, secrétaire général de l’IPA.

Dans les allocutions spéciales prononcées par des experts sur « Policy Thrust for Innovation » lors du sommet, S Aparna, secrétaire du Département des produits pharmaceutiques (DoP) avait réitéré la nécessité d’accroître l’attention sur la R&D et l’innovation pour garantir l’accès à la qualité et à des prix abordables. « Indian pharma fournit 22% de génériques et est le deuxième exportateur de médicaments ayurvédiques. Le secteur pharmaceutique en Inde doit sortir de sa zone de confort et adopter l’innovation comme élément moteur de ses stratégies commerciales », a-t-elle déclaré.

Le professeur Vijay Raghavan, conseiller scientifique principal du gouvernement indien, a déclaré : « L’Inde a la capacité de développer de nouveaux médicaments à la fois dans les produits biologiques et les biosimilaires et cela a été amplement démontré par les médicaments Covid-19 qui ont amélioré les progrès en Inde pour comprendre la génétique humaine et développer nouveaux médicaments.

Le Dr Vinod Paul, membre du NITI Aayog a également souligné le fait que le secteur pharmaceutique indien doit être le découvreur de solutions et de nouveaux médicaments, médicaments et biotechnologies. « L’industrie devrait être prête à prendre des risques de la même manière que le parcours de Covid-19 a été associé à des comportements à risque, comme le développement de nouveaux médicaments et vaccins dans un temps très court et limité. Des investissements ont été réalisés par le gouvernement et l’industrie et les voies réglementaires ont été assouplies », a-t-il déclaré.

Le Dr Kiran Mazumdar Shaw, président exécutif de Biocon, qui a animé la table ronde sur « Créer un écosystème réglementaire pour soutenir l’innovation », a déclaré : « Il y a un besoin constant de dialogue et d’une approche collaborative – que ce soit pour favoriser un environnement propice à l’innovation ou à la tarification des médicaments. , en particulier l’innovation abordable.

Satish Reddy, Président, Dr Reddy’s Laboratories, animant la table ronde sur le « Financement pour l’innovation et la R&D », a déclaré : « Afin de créer un environnement propice à l’innovation, l’ensemble de l’écosystème doit se réunir, une seule unité ne peut inaugurer aucun monnaie. Nos scientifiques doivent être capables de travailler sur des idées progressistes sans avoir à se soucier de réglementations et de financements complexes afin que nous puissions atteindre des sommets encore plus élevés dans de nouvelles découvertes et innovations. »

Indian Pharmaceutical Alliance (IPA) représente 24 sociétés pharmaceutiques nationales basées sur la recherche. Collectivement, les sociétés API représentent plus de 85 % des investissements du secteur privé dans la recherche et le développement pharmaceutiques. Ils contribuent à plus de 80 pour cent des exportations de médicaments et de produits pharmaceutiques du pays et desservent plus de 57 pour cent du marché intérieur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.