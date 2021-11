Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Selon le rapport Statista dot com, les revenus sur le marché des lunettes s’élèvent à 32 000 INR en 2021 et devraient augmenter de 10,5% par an selon le TCAC 2021-25.

La population de 36 millions de dollars du sous-continent indien est toujours dépourvue de solution de port de lunettes.

Center for Sight Group of Eye Hospitals, en collaboration avec Mahindra Group, a prévu d’étendre ses empreintes dans toute l’Inde avec une idée audacieuse qui a l’intention de perturber le marché indien des lunettes dans les cinq prochaines années. Sous la bannière de CFS Vision, les centres fourniront des solutions complètes de lunettes mettant en vedette les principales marques internationales ainsi que les marques privées « Admyra » et « Avanta ».

«Les patients peuvent facilement obtenir un établissement de confiance pour le traitement, car tous les services seront disponibles sous un même toit ou dans un hôpital Center for Sight Eye voisin. Notre objectif d’expansion est de couvrir même les villes de niveau 2 et 3, de sorte que la distance de déplacement soit minimisée pour ces patients. » a déclaré le Dr Mahipal Singh Sachdev, président et directeur médical du Center for Sight Group of Eye Hospitals.

CFS Vision vise à atteindre un chiffre d’affaires annuel de 350 crores INR d’ici 2027 et prévoit une dépense de 250 crores INR au cours des cinq prochaines années. Avoir une croissance de TCAC de 70% et un EBITDA positif.

« CFS Vision sera le gardien des besoins en lunettes et en soins oculaires, même dans l’espace de vente au détail, pour tout le monde, du berceau aux personnes âgées, en utilisant une technologie de pointe, la téléconsultation et des services sur le pas de la porte. CFS Vision s’aventurera également dans la fabrication de montures et de verres dans le cadre de la mission Make in India pour son entreprise dans les années à venir. Ajouté le Dr Mahipal.

Après avoir ouvert 47 centres fournissant des solutions optiques à travers le pays, la principale chaîne oculaire a proposé de déployer ses ailes dans des zones géographiques établies et nouvelles avec 500 centres de vision CFS d’ici 2027.

«En cette ère numérique, en particulier après COVID19, la population scolaire globale, au moins 25% d’entre eux ont une vision anormale. Le problème aggravant réside dans le fait qu’un tiers des 25% de la population scolarisée mentionnée ci-dessus sont toujours confrontés à des problèmes de vision liés à des lunettes mal prescrites et CFS Vision redoublera d’efforts et d’interventions pour y remédier à travers le pays. Si de telles conditions sont identifiées dès les premières étapes, la progression de la perte de vision peut être combattue en utilisant des lunettes, des lentilles ou une correction de la vue au laser recommandées », a-t-il ajouté.

