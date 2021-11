Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Le nouveau SUV sous-compact de Tata Motors, Punch, est le partenaire automobile officiel du Jamshedpur FC pour la saison 2021-22 de la Super League indienne (ISL) en cours. Le prix de Tata Punch en Inde est actuellement compris entre Rs 5,49 lakh et Rs 9,09 lakh, hors salle d’exposition.

Le géant automobile local basé à Bombay, Tata Motors, a annoncé que la société poursuivait son association en tant que partenaire automobile officiel du Jamshedpur FC pour la saison 2021-22 de la Super League indienne (ISL) en cours. Cette fois-ci, l’association verra Jamshedpur FC promouvoir le dernier SUV sous-compact de l’entreprise, Tata Punch. Tata Motors était également partenaire du Jamshedpur FC lors de la première saison du club (2017-18) dans l’ISL.

Grâce à cette association, au cours de la saison en cours de l’ISL, le kit du Jamshedpur FC aura le logo Punch sur ses manches de maillot de match. De plus, Punch sera visible dans les stades lors des matchs à domicile du Jamshedpur FC au GMC Athletic Stadium Bambolim à Goa et s’engagera également sur les plateformes numériques du club de football. Tata Motors dit qu’ils ont toujours eu une riche histoire d’associations avec diverses propriétés et marques sportives à travers le monde et que la société faisait également partie de la Premier League indienne (IPL) 2021 récemment conclue.

À propos de la poursuite de l’association, Vivek Srivatsa, responsable de l’unité commerciale des véhicules de tourisme (PVBU), Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec Jamshedpur FC en tant que partenaire automobile officiel de la prochaine campagne de la Super League indienne. Nous sommes ravis de pouvoir présenter notre nouveau SUV, Tata Punch, aux passionnés de football de Jamshedpur et de Jharkhand en créant des synergies avec l’une des équipes d’élite du football indien, le Jamshedpur FC. La ville de Jamshedpur abrite Tata Motors et est fière d’être associée au propre club de football de la ville.

Le président-directeur général du Jamshedpur FC, Mukul Choudhari, était ravi que Tata Motors poursuive son partenariat, comme il l’a déclaré : « Nous avons eu un excellent partenariat la saison précédente et nous sommes heureux d’intensifier nos efforts pour élargir cette association avec Tata Motors. Et mieux. Avoir une marque de renommée mondiale comme Tata Motors qui s’associe à nous dans le but de développer le football en Inde est une grande motivation et nous sommes impatients de « Pack a PUNCH » avec leur incroyable nouveau SUV qui sera promu au cours de la saison à venir. »

