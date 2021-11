Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

On estime que 61 % des personnes vivant avec le VIH dans la Région reçoivent désormais un traitement antirétroviral à vie.

30 novembre 2021 16:44

La Région a réalisé ces dernières années des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH, tous les pays se sont engagés à atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 3.3 – d’ici 2030, mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace pour la santé publique.

Par le Dr Poonam Khetrapal Singh

À l’occasion de la Journée mondiale du sida, la Région OMS de l’Asie du Sud-Est se joint aux appels mondiaux pour mettre fin aux inégalités et au sida – le thème de la commémoration de cette année. Le VIH continue d’être un problème de santé mondial majeur, ayant fait jusqu’à présent 36,3 millions de morts dans le monde. En 2020, environ 680 000 personnes sont décédées de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes ont contracté le VIH dans le monde.

On estime que 38 millions de personnes vivaient avec le VIH. La Région de l’Asie du Sud-Est abrite environ 10 % de toutes les personnes vivant avec le VIH dans le monde et représente 12 % de la mortalité mondiale liée au sida. Dans le cadre de la riposte au COVID-19, la Région continue de prendre des mesures ciblées pour maintenir les services de santé essentiels, notamment pour prévenir, détecter et traiter le VIH.

Aujourd’hui, alors que nous montrons notre solidarité avec les personnes vivant avec le VIH, nous souvenons de ceux qui sont morts de maladies liées au sida et exprimons notre gratitude à ceux qui travaillent pour mettre fin au sida, l’OMS exhorte tous les pays de la Région à intensifier leur action pour combler les lacunes restantes, atteindre les objectifs 95-95-95 et mettre fin aux inégalités, à la stigmatisation et à la discrimination qui maintiennent l’épidémie en vie.

La Région a réalisé ces dernières années des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH, tous les pays se sont engagés à atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 3.3 – d’ici 2030, mettre fin à l’épidémie de sida en tant que menace pour la santé publique. Les Maldives, le Sri Lanka et la Thaïlande ont réussi à éliminer la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. Entre 2010 et 2020, la Région a réduit chaque année les nouvelles infections à VIH de 46 % et les décès liés au sida de 64 %. On estime que 61 % des personnes vivant avec le VIH dans la Région reçoivent désormais un traitement antirétroviral à vie. Cependant, ces succès et d’autres ne sont pas uniformes selon les pays et les populations. Les populations marginalisées, en particulier, continuent d’être mal desservies. Mettre fin au sida et aux inégalités associées – sociales, culturelles et juridiques – nécessite un engagement politique de haut niveau. En 2020, lors d’une réunion de haut niveau des ministres de la santé de la Région soutenue par l’OMS, les pays ont réaffirmé leur engagement à atteindre les objectifs mondiaux et régionaux et à intensifier leurs efforts au cours de cette Décennie d’action pour mettre fin à l’hépatite virale, au VIH et aux IST en tant que santé publique. des menaces.

Pour atteindre nos cibles et nos objectifs limités dans le temps, plusieurs priorités doivent être abordées. Premièrement, récupérer le terrain perdu. Malgré les meilleurs efforts de la Région, les perturbations liées au COVID-19 ont eu un impact sur l’accès à la prévention et au dépistage du VIH, alors que l’accès au traitement a pour l’essentiel été maintenu. Pour rattraper son retard sur les progrès pré-pandémiques, les populations clés doivent être atteintes, notamment par le biais d’initiatives d’engagement communautaire institutionnalisées. Des mesures pour anticiper et atténuer de nouvelles perturbations doivent être intégrées dans les plans de préparation et d’intervention d’urgence, non seulement pour les pandémies telles que COVID-19, mais pour tous les autres dangers. Deuxièmement, garantir des investissements nationaux suffisants et soutenus dans les services liés au VIH, qui doivent être accessibles au niveau des soins de santé primaires. De tels investissements permettront non seulement d’accroître l’accès équitable à des services de lutte contre le VIH de qualité, mais également de renforcer la résilience des systèmes de santé, en complément des efforts déployés à l’échelle de la Région pour mettre en place des systèmes de santé solides axés sur les SSP, comme le souligne une résolution historique adoptée lors de la soixante-quatorzième session de l’OMS. Comité régional en septembre 2021.

Troisièmement, tirer parti des innovations à fort impact. Dans des études pilotes menées dans plusieurs pays de la Région, des outils plus récents tels que l’autotest du VIH et la prophylaxie pré-exposition se sont avérés extrêmement précieux. Pour obtenir un impact maximal, ces innovations et d’autres doivent être intégrées dans des ensembles de services complets et déployés au niveau de la population. Quatrièmement, intensifier l’action pour traiter les aspects non biomédicaux de l’épidémie, y compris les domaines juridiques et politiques. Dans notre Région et dans le monde, la stigmatisation, la discrimination et d’autres déterminants structurels et inégalités continuent d’entraver les progrès, d’aggraver les inégalités sociales et de santé et d’entraver le développement social et économique durable.

Il faut agir, et maintenant. Pour faciliter les progrès au cours de cette Décennie d’action, la Région lancera bientôt un nouveau plan d’action régional intégré pour l’hépatite virale, le VIH et les IST (2022-2026), qui sera aligné sur les prochaines stratégies mondiales du secteur de la santé sur le VIH, l’hépatite virale et les IST. , ainsi que les ODD. Le plan sera accompagné d’un cadre de responsabilisation régional, qui suivra les actions de l’OMS et des pays pour atteindre les cibles intermédiaires de 2025 et les objectifs de 2030, et donnera la priorité aux efforts visant à renforcer l’appropriation, l’action et l’engagement de la communauté. Ensemble, nous pouvons et devons réussir. À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l’OMS réitère son engagement à aider tous les pays de la Région à mettre fin aux inégalités et au sida, sans laisser personne de côté.

(L’auteur est le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Asie du Sud-Est. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.