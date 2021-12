Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Dans l’une de ses collaborations aimables, l’hôpital Jaslok s’associera à l’hôpital MGM de Chennai pour donner vie à ce programme prestigieux.

Selon des estimations récentes, les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité et une épidémie silencieuse chez les Indiens. Les données de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) indiquent qu’environ 90 personnes meurent chaque jour de crises cardiaques dans la ville.

L’hôpital et le centre de recherche Jaslok basés à Mumbai, qui sont également les pionniers de la transplantation rénale et hépatique en Inde occidentale, ont récemment lancé un programme et une division de transplantation cardiaque dans leur unité de Mumbai.

Le programme sera dirigé par le Dr KR Balakrishnan, chirurgien cardiaque de premier plan, pionnier dans le domaine des transplantations cardiaques dans le pays. Dans l’une de ses collaborations aimables, l’hôpital Jaslok s’associera à l’hôpital MGM de Chennai pour donner vie à ce programme prestigieux. Au cours des cinq dernières années, la ville a enregistré un record de 163 transplantations cardiaques selon les archives publiques.

S’exprimant à cette occasion, Jitendra Haryan, PDG de l’hôpital Jaslok, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre nos services et nos offres de transplantation pour inclure également les transplantations cardiaques. Le Dr KR Balakrishnan est un chirurgien cardiaque bien connu dans le pays, et nous sommes heureux d’apporter ses services et son expertise à nos patients à Mumbai et dans la grande région occidentale. Il est encourageant de voir l’augmentation du nombre de dons d’organes qui se produisent dans la ville donnant un nouveau souffle à plusieurs. «

Alors que le programme sera dirigé par le Dr KR Balakrishnan, il sera soutenu par la prestigieuse équipe de chirurgiens cardiaques et de cardiologues de l’hôpital Jaslok. Le programme fournira une qualité et des résultats exceptionnels, des services de soutien complets, des soins facilement accessibles, une équipe composée de chirurgiens transplanteurs, d’experts en soins intensifs, de consultants en maladies infectieuses, de personnel infirmier de soutien spécialement formé et d’autres personnels paramédicaux pour les soins intensifs et les services, des agents de liaison, des coordonnateurs de transplantation, lits dédiés en soins intensifs, en réadaptation cardiaque et en soins postopératoires spécialisés.

Le Dr KR Balakrishnan est connu comme le pionnier des greffes cardiaques dans le pays. Diplômé de l’hôpital KEM de l’Université de Bombay, il est l’un des praticiens de la santé les plus récompensés, connu pour son travail dans la gestion de l’insuffisance cardiaque en phase terminale, les transplantations cardiaques pédiatriques et les transplantations hépatiques et cardiaques. Au cours d’une carrière de plus de 30 ans, il a effectué avec succès plus de 329 greffes dans le pays.

Le PDG de MGM Healthcare, Harish Manian, a déclaré : « MGM Healthcare Chennai est très heureux de s’associer à l’hôpital Jaslok de Mumbai pour fournir un service de transplantation cardiaque et pulmonaire sous la direction du Dr KR Balakrishnan et de son équipe. L’association avec Jaslok est de nature stratégique, ce qui favorisera le partage des connaissances et le soutien sur place en matière de transplantation de la part de l’équipe d’experts de MGM Healthcare Chennai. Le Dr KR Balakrishnan et son équipe auront une clinique dédiée à l’insuffisance cardiaque pour évaluer les patients. Cette association renforce également notre relation avec l’hôpital Jaslok et renforce notre engagement à nous rapprocher de nos patients dans l’ouest de l’Inde.

Selon des estimations récentes, les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité et une épidémie silencieuse chez les Indiens. Les données de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) indiquent qu’environ 90 personnes meurent chaque jour de crises cardiaques dans la ville. Tous les orateurs présents à l’événement ont souligné l’importance du don d’organes pour le succès de tout programme de transplantation et ont exhorté les gens à faire don de leurs organes.

L’événement de lancement a été présidé par des dignitaires tels que le Dr SK Mathur, président du ZTCC, le Dr Suresh Rao, cardiologue, hôpital MGM Chennai, le Dr AB Mehta, directeur de cardiologie Dr Hemant Pathare, directeur supplémentaire de la transplantation cardiaque et pulmonaire à l’hôpital Jaslok, ainsi que d’autres de l’équipe de l’hôpital Jaslok.

L’hôpital et centre de recherche Jaslok est l’un des plus anciens hôpitaux de soins tertiaires et multi-spécialités Trust du pays. Jaslok Hospital & Research Center est un hôpital de soins tertiaires ultramoderne de 48 ans, de renommée internationale pour ses services médicaux de classe mondiale avec 356 lits d’hospitalisation, dont 75 lits de soins intensifs, couvrant toutes les spécialités et tous les diagnostics. Il attire des patients non seulement de Mumbai mais de toutes les régions du Maharashtra, d’autres États et de l’étranger. Des citoyens éminents de tout le pays ont profité des installations de pointe de l’hôpital Jaslok.

Né d’un besoin d’altruisme, MGM Healthcare se consacre à l’amélioration de l’expérience des patients et à l’amélioration des résultats cliniques grâce à l’expertise, la passion et la technologie. La manifestation de ce dévouement est un hôpital de pointe sur Nelson Manickam Road avec 400 lits, 50 salles de consultation ambulatoire, plus de 100 lits de soins intensifs, 250+ médecins, 30+ départements cliniques, 12 state-of-the- salles d’opération artistiques et soins d’urgence complets 24h/24 et 7j/7.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.