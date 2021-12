Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Ceux qui prennent soin de nous doivent également être pris en charge.

Une étude publiée dans le BMJ Journal a révélé que les infirmières pendant leur service COVID étaient les plus stressées à l’idée d’infecter les autres ou d’être infectées.

Par Radhakrishnan Govindan et Jino V James

Le monde a été témoin des niveaux sans précédent de surmenage des infirmières et des sages-femmes, en particulier celles spécialisées dans les unités de soins intensifs, dans la gestion ou celles les plus directement impliquées dans la réponse à la pandémie de COVID-19, ou celles qui s’occupent des mères et des familles touchées. , souvent sans temps suffisant pour se reposer et récupérer, avec des considérations limitées pour leur santé mentale et leur bien-être. Ils ont été et sont toujours à l’avant-garde pour relever le défi de la santé et combler le vide laissé par le manque de médecins dans de nombreux villages ou le sombre ratio médecins-patients dans les hôpitaux du pays.

Alors que nous « sensibilisons aux problèmes de santé mentale dans le monde et mobilisons les efforts en faveur de la santé mentale », soulignons également comment les infirmières et les travailleurs de première ligne du monde entier sont souvent les plus privés d’établissements de santé mentale pour les soutenir.

C’est un fait bien connu que la profession d’infirmière et de sage-femme est soumise à des environnements de travail stressants qui peuvent avoir des effets à long terme sur elles. Cela est dû à des facteurs tels que le sous-effectif, les longues heures de travail, le faible ratio infirmière-patient, les disparités salariales et autres. Bien que ces problèmes soient depuis longtemps liés à la profession, la COVID-19 a aggravé ces problèmes qui existaient depuis longtemps au sein de la profession.

Pourquoi les infirmières ont besoin de soutien en santé mentale

Une étude intitulée Qualitative Study on the Psychological Experience of Nursing Officers publiée dans l’Indian Journal of Psychiatric Nursing souligne que les prestataires de soins de première ligne impliqués dans les soins aux patients COVID-19 présentent des risques plus élevés de problèmes de santé mentale ; comme l’anxiété, la dépression, l’insomnie et le stress. Il a ajouté qu’en s’occupant des patients COVID-19, les infirmières en Inde ont éprouvé une détresse mentale et émotionnelle au cours des premières étapes de leur service. L’étude a également révélé que près de 49 % des infirmières réagissaient négativement au stress. Les problèmes de santé mentale les plus courants rencontrés par les infirmières indiennes sont la peur, l’épuisement professionnel, l’anxiété et la fatigue, suivis du stress, de la dépression, de l’insomnie et du déséquilibre travail-vie personnelle. Des types similaires de problèmes de santé mentale ont été vécus par des infirmières du monde entier. D’autres problèmes incluent la fatigue mentale, la phobie, le chagrin, l’insécurité et l’impuissance.

L’importance pour les infirmières d’être en bonne santé mentale va au-delà de leur bien-être personnel. En tant que piliers de soutien cruciaux des systèmes de santé, leur bien-être mental est d’une importance optimale. Un compromis sur leur santé mentale affecte négativement la prestation des soins de santé, les soins aux patients et la sécurité. Selon une étude, le rôle d’une infirmière est étroitement lié à la sécurité des patients car elle « surveille la détérioration clinique des patients, détecte les erreurs et les quasi-accidents, comprend les processus de soins et les faiblesses inhérentes à certains systèmes, identifie et communique les changements dans l’état du patient et effectue d’autres tâches pour s’assurer que les patients reçoivent des soins de haute qualité. Cela met unilatéralement en évidence l’importance de la santé psychologique des infirmières, libérées de l’anxiété, de la dépression et du stress pour exercer leurs fonctions et être fortement motivées pour continuer leur précieux service.

Besoin de créer un environnement sain

Une étude publiée dans le BMJ Journal a révélé que les infirmières pendant leur service COVID étaient les plus stressées à l’idée d’infecter les autres ou d’être infectées. Cette situation était encore aggravée par l’absence d’équipement de protection adéquat pendant le service. En Inde, la hiérarchie médicale a consacré des ressources d’EPI aux médecins et aux spécialistes plutôt qu’aux infirmières et aux auxiliaires, bien que les infirmières soient plus sujettes à la contagion en raison d’une exposition plus longue.

Cependant, il convient de noter que ces défis n’ont été accrus que par la pandémie et qu’ils existaient également bien avant la pandémie. Les infirmières ont longtemps été soumises à une pénurie de personnel à travers le pays, ce qui entraîne un faible ratio infirmière-patient, une charge de travail écrasante, de longues heures de travail, des quarts de travail doubles, de la violence au travail sous forme de menaces, des abus verbaux et physiques, de l’hostilité et du harcèlement et de la non -rôles infirmiers. Ils deviennent également la proie de subir de plein fouet les insuffisances des infrastructures telles que le manque de médecins, d’équipements spécialisés ou la panne des patients. D’autres facteurs structurels comme la disparité des rémunérations, le manque de politiques proactives en matière de ressources humaines et le manque de supervision formative contribuent également à accroître leur stress. Ces problèmes structurels doivent être résolus pour créer un environnement sûr et protecteur pour le fonctionnement efficace des infirmières.

Se concentrer sur le bien-être des infirmières

Les facteurs de stress des infirmières sur leur lieu de travail sont des éléments modifiables. Ils peuvent être corrigés en créant un environnement de travail positif qui donne satisfaction au travail, prévient l’épuisement professionnel et l’épuisement prolongé, assure la sécurité et la sûreté et protège la dignité et l’autonomie des infirmières. Cela comprend également un approvisionnement suffisant en équipements à la disposition des infirmières pour assurer le bon fonctionnement de l’hôpital. Garantir la parité salariale entre les hôpitaux publics et privés peut grandement contribuer à assurer la pérennité des infirmières et leur permettre de se concentrer sur leurs rôles. Bien que certains progrès aient été réalisés dans le cadre de la politique nationale de santé mentale et de la loi sur les soins de santé mentale de 2017, pour la santé mentale globale du pays, des programmes ciblés pour les professionnels comme les infirmières font défaut.

Les institutions telles que les hôpitaux, les gouvernements et les autorités doivent créer un environnement propice qui leur permet de s’acquitter de leurs fonctions de manière optimale en plus d’évaluer les structures de soutien étendues aux infirmières. Cela impliquera des stratégies qui combinent des services de proximité efficaces et des services de santé mentale en établissement pour servir de plate-forme à rechercher par les infirmières. De plus, il reste également un besoin de sensibilisation, de déstigmatisation et de prévention de la discrimination pour les infirmières qui demandent l’aide des services de santé mentale assurés. Il a été constaté que la stigmatisation et la discrimination subies par les personnes souffrant de problèmes de santé mentale affectent non seulement leur santé physique et mentale, mais affectent également leurs opportunités d’éducation, leurs revenus actuels et futurs, leurs perspectives d’emploi, ainsi que leurs familles et leurs proches.

La Société indienne des infirmières psychiatriques (ISPN India) en collaboration avec Indian Nursing Counseling (INC) avait soutenu les infirmières travaillant dans la bataille du COVID-19 au cours de la deuxième vague. Plus des deux tiers des volontaires ont aidé à fournir des conseils psychosociaux aux infirmières et les problèmes de santé mentale courants rencontrés par les infirmières indiennes étaient la peur, l’épuisement professionnel, l’anxiété et la fatigue, suivis du stress, de la dépression, de l’insomnie et du déséquilibre travail-vie.

Dans l’ensemble, l’effort conjoint de l’INC et de l’ISPN Inde a servi de plate-forme de liaison, où les infirmières qui avaient besoin d’un soutien en santé mentale ont reçu un service de conseil psychosocial de la part des professionnels des soins infirmiers en santé mentale.

Le domaine croissant de la santé mentale préconise la nécessité de différentes activités visant la santé mentale, le diagnostic et le traitement des troubles mentaux, le retard mental après la guérison et sa réadaptation. Les soins infirmiers psychiatriques étant une discipline relativement jeune, il faut beaucoup de travail de base pour renforcer sa base de connaissances. De nombreux principes des soins infirmiers psychiatriques doivent être modifiés compte tenu des multiples problèmes de santé mentale et de telles modifications doivent être apportées dans les pays en développement comme l’Inde.

Les infirmières constituent la pierre angulaire de la prestation des soins de santé en Inde et sont les piliers inébranlables sur lesquels repose notre système de santé. Améliorer leur bien-être mental en éliminant les facteurs de détresse dans les systèmes de santé nécessite un appel immédiat à l’action.

(L’auteur Radhakrishnan Govindan est RN, RPN, PhD, Secrétaire général, Indian Society of Psychiatric Nurses (ISPN), professeur agrégé de soins infirmiers, NIMHANS. Le co-auteur Jino V James est RN RM, Senior Program Officer, Jhpiego. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.