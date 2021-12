Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Dirigé par le fondateur et président du groupe Apollo Hospitals, le Dr Prathap C Reddy, avec Preetha Reddy, sa fille aînée et vice-président exécutif d’Apollo et Sangita Reddy, sa plus jeune fille et le codirecteur général d’Apollo ont pris la parole lors d’une réunion de presse avec les autres hauts dirigeants d’entreprise.

Apparemment, un radiologue qualifié peut télésurveiller et encadrer des techniciens qui peuvent faire une échographie Doppler en temps réel qui peut être contrôlée par un radiologue situé à des centaines de kilomètres.

Vendredi 10 décembre, Apollo TeleHealth, une unité du groupe Apollo Hospitals qui est restée engagée dans la télémédecine pendant deux décennies, est devenue la « première organisation au monde à obtenir la certification ISO 13131:2021 » présentée par les normes britanniques. Établissement (BSI).

Dirigé par le fondateur et président du groupe Apollo Hospitals, le Dr Prathap C Reddy, avec Preetha Reddy, sa fille aînée et vice-président exécutif d’Apollo et Sangita Reddy, sa plus jeune fille et le codirecteur général d’Apollo ont pris la parole lors d’une réunion de presse avec les autres hauts dirigeants d’entreprise.

Une note diffusée par le groupe d’hôpitaux indique : « l’ISO 13131 : 2021 propose des recommandations sur les normes qui peuvent être utilisées pour aider au développement des services de télésanté, la responsabilité d’élaborer des directives appropriées pour chaque service de santé incombe à chaque organisation. »

En réponse à une question de Financial Express Online, Sangita Reddy a déclaré que cela ne signifiait pas un changement fondamental dans son accès à distance vers une plus grande dépendance du support numérique avec un modèle de fournisseur de services local par rapport au modèle original « Apollo Reach » où il avait des plans pour mettre en place des hôpitaux dans plusieurs villes et villages de niveau II.

« Les deux coexisteront – l’un si un B2C pour le patient se connecte et l’autre est un modèle B2B. » Elle a déclaré: «très bientôt, nous aurons des appareils connectés pour une surveillance plus poussée, comme nous le faisons déjà avec les évaluations cardiaques. Dans les soins avancés, la télépathologie, la téléradiologie, l’e-ICU, les vidéo-consultations sont tous des services qui relèvent de la télésanté avancée, qui est un B2B ou un fournisseur de services à Apollo et ici nous avons de multiples connexions.

Elle a déclaré: «Aujourd’hui, nous gérons plus de 200 lits de soins intensifs qui se trouvent à l’extérieur d’un hôpital Apollo. Ces formats vont continuer à se développer. Concernant l’utilisation de l’écho-machine en soins cardiaques où une présence physique d’un spécialiste est indispensable, a-t-elle déclaré, « la certification devient critique car le niveau de transmission est très important. L’intervention et la qualité de la bande passante et ici nous nous engageons à utiliser les normes les plus élevées, assurer une transmission de qualité, mettre en place un dossier de santé électronique standard.

Apparemment, un radiologue qualifié peut télésurveiller et encadrer des techniciens qui peuvent faire une échographie Doppler en temps réel qui peut être contrôlée par un radiologue situé à des centaines de kilomètres. Elle a également ajouté que « nous avons également des techniciens en télémédecine et des techniciens en téléradiologie et formons nos propres techniciens en écho pour faire tout cela.

à distance. »

Elle a déclaré aujourd’hui: « L’Inde a un avantage significatif et ce sont des ressources humaines de haute qualité à des prix rentables et donc notre président, le Dr Reddy, dit qu’une jeune Inde prendra soin d’un monde vieillissant. » Apollo Hospitals, en tant que groupe, s’est concentré sur six grandes villes de niveau 1 – Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Kolkata et Delhi et est présent dans une douzaine de villes et villages de niveau II.

« Notre entreprise fournit des soins médicaux et une assistance à des millions de personnes à travers le pays et dans le monde. Par conséquent, il est essentiel que nous utilisions des processus stricts pour assurer la qualité de la prestation des services de télésanté. Nous investissons

fortement dans les programmes de qualité et cette certification reconnaît notre leadership dans l’industrie dans le développement et le déploiement de solutions technologiques conviviales et le niveau élevé des services médicaux sur notre plate-forme. En réalisant

certification ISO 13131:2021, Apollo TeleHealth a démontré qu’il a adopté les meilleures pratiques pour ses services de télésanté, une exigence pour fournir des soins de santé sûrs à distance », a déclaré le Dr Prathap C. Reddy dans la note publiée par le groupe.

Sangita Reddy a ajouté qu’« aujourd’hui, Apollo TeleHealth est devenu le plus grand fournisseur clé en main d’Inde dans le domaine de la télémédecine avec plus de 800 centres de santé publics, plus de 100 télécliniques franchisées et un point de présence dans 350 000 centres de services communs, et s’étendant rapidement à d’autres zones géographiques. «

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.