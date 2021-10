Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Les cinq sociétés collaborent pour l’essai clinique du médicament antiviral oral expérimental Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 léger dans un cadre ambulatoire en Inde.

Suite à l’approbation du protocole d’essai clinique donnée par le Drugs Controller General of India, l’essai clinique sera mené pour le traitement du COVID-19 léger en ambulatoire.

Une pilule pour lutter contre le COVID-19 et bientôt le marché indien pourrait en être inondé. Appelé Molnupiravir et développé par Merck Sharpe Dohme (ou MSD en langage rapide) et Ridgeback Biotherapeutics, plusieurs sociétés indiennes sont en course pour le lancer – certaines ont un accord de licence avec MSD et d’autres pas. Le molnupiravir est un médicament expérimental consommé sous forme de pilule et en juin dernier plusieurs sociétés indiennes – Cipla, Dr. Reddy’s, Emcure, Sun Pharma et Torrent ont annoncé qu’elles collaboraient pour un essai clinique du médicament antiviral expérimental Molnupiravir pour COVID-19 . Les cinq sociétés collaborent pour l’essai clinique du médicament antiviral oral expérimental Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 léger dans un cadre ambulatoire en Inde.

Entre mars et avril, ces cinq sociétés pharmaceutiques avaient conclu individuellement un accord de licence volontaire non exclusif avec Merck Sharpe Dohme (MSD) pour fabriquer et fournir du Molnupiravir à l’Inde et à plus de 100 pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Cependant, la course ne se limite pas aux cinq sociétés qui ont été licenciées par MSD. Il existe plusieurs autres sociétés indiennes et l’une des premières dans ce domaine était Natco Pharma, basée à Hyderabad, qui a apparemment terminé les essais cliniques et attend l’approbation de commercialisation et de fabrication du régulateur indien des médicaments.

Les cinq sociétés pharmaceutiques qui avaient conclu un accord de collaboration parraineront, superviseront et surveilleront conjointement l’essai clinique en Inde. L’un des responsables de la société a révélé que les essais étaient toujours en cours, mais que ce n’était qu’une question de semaines avant qu’ils ne demandent tous l’approbation réglementaire et a déclaré qu’il y aurait alors “beaucoup de Molnupiravir disponible”. Dans une note commune partagée par les sociétés en juin, conformément à la directive du comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organization, le Dr Reddy’s mènera l’essai clinique en utilisant son produit, et les quatre autres sociétés pharmaceutiques être tenus de démontrer l’équivalence de leur produit avec le produit utilisé par Dr. Reddy’s dans son essai clinique.

Suite à l’approbation du protocole d’essai clinique donnée par le Drugs Controller General of India, l’essai clinique sera mené pour le traitement du COVID-19 léger en ambulatoire. Il était prévu que le processus se termine en septembre et implique un recrutement de 1 200 patients. Une telle collaboration pour un essai clinique est décrite comme « une première en son genre au sein de l’industrie pharmaceutique indienne ». Une fois l’essai clinique terminé avec succès, chaque société contactera indépendamment les autorités réglementaires pour obtenir l’approbation de la fabrication et de la fourniture de Molnupiravir pour le traitement du COVID-19 en Inde.

Le molnupiravir, selon la note, est un antiviral oral qui inhibe la réplication de plusieurs virus à ARN, dont le SRAS-CoV-2.

