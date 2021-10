Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Jusqu’au jour 29, aucun décès n’a été signalé chez les patients ayant reçu du molnupiravir, contre 8 décès chez les patients ayant reçu le placebo.

Le molnupiravir a réduit le risque d’hospitalisation ou de décès d’environ 50 % lors de l’analyse intermédiaire.

Merck a récemment annoncé que le médicament antiviral oral molnupiravir réduisait considérablement le risque d’hospitalisation ou de décès lors d’une analyse intermédiaire prévue de l’essai de phase 3 MOVe-OUT

Lors de l’analyse intermédiaire, le molnupiravir a réduit le risque d’hospitalisation ou de décès d’environ 50 % ; 7,3 % des patients ayant reçu du molnupiravir ont été soit hospitalisés soit sont décédés jusqu’au jour 29 après la randomisation (28/385), contre 14,1 % des patients traités par placebo (53/377) ; p=0,0012.

Jusqu’au jour 29, aucun décès n’a été signalé chez les patients ayant reçu du molnupiravir, contre 8 décès chez les patients ayant reçu le placebo. Sur recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données et en consultation avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, le recrutement dans l’étude est interrompu prématurément en raison de ces résultats positifs.

Merck prévoit de soumettre une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à la FDA des États-Unis dès que possible sur la base de ces résultats. Il prévoit également de soumettre des demandes de commercialisation à d’autres organismes de réglementation dans le monde.

« Plus d’outils et de traitements sont nécessaires de toute urgence pour lutter contre la pandémie de COVID-19, qui est devenue l’une des principales causes de décès et continue d’affecter profondément les patients, les familles et les sociétés et de mettre à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier. Avec ces résultats convaincants, nous sommes convaincus que le molnupiravir peut devenir un médicament important dans le cadre de l’effort mondial de lutte contre la pandémie et s’ajoutera à l’héritage unique de Merck consistant à faire avancer les percées dans les maladies infectieuses au moment où elles sont le plus nécessaires. Conformément à l’engagement indéfectible de Merck à sauver et à améliorer des vies, nous continuerons à travailler avec les organismes de réglementation sur nos applications et ferons tout notre possible pour apporter le molnupiravir aux patients le plus rapidement possible », a déclaré Robert M. Davis, directeur général et président, Merck.

« Au nom de nous tous chez Merck, je remercie notre réseau d’investigateurs cliniques et de patients pour leurs contributions essentielles au développement du molnupiravir », a-t-il ajouté.

« Avec le virus qui continue de circuler largement, et parce que les options thérapeutiques actuellement disponibles sont perfusées et/ou nécessitent un accès à un établissement de santé, des traitements antiviraux qui peuvent être pris à domicile pour empêcher les personnes atteintes de COVID-19 de l’hôpital sont absolument nécessaires, », a déclaré Wendy Holman, directrice générale de Ridgeback Biotherapeutics.

« Nous sommes très encouragés par les résultats de l’analyse intermédiaire et espérons que le molnupiravir, s’il est autorisé à être utilisé, pourra avoir un impact profond sur le contrôle de la pandémie. Notre partenariat avec Merck est essentiel pour assurer un accès mondial rapide si ce médicament est approuvé, et nous apprécions l’effort de collaboration pour atteindre cette étape importante de développement », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.