Nouvelles Nouvelles: Dernières Nouvelles Nouvelles, Nouvelles indiennes Nouvelles et mises à jour

Tata Motors a dévoilé aujourd’hui le tout nouveau SUV sous-compact Tata Punch pour le marché indien. Il s’agit du dernier ajout à la gamme populaire de voitures et de SUV « New Forever » de Tata Motor. Le Tata Punch est désormais également le plus petit SUV de la gamme indienne de la société et il se situera sous le Tata Nexon dans le portefeuille de la société. Les réservations pour le nouveau Tata Punch sont maintenant officiellement ouvertes et on peut le réserver en ligne ainsi que hors ligne en payant un montant symbolique de Rs 21 000.

Le nouveau Tata Punch est le deuxième produit de Tata Motors à être basé sur la nouvelle plate-forme ALFA de l’entreprise, le premier étant le Tata Altroz. Ce SUV sous-compact est actuellement proposé avec une seule option de moteur à essence de 1,2 litre qui fait également son travail dans d’autres voitures Tata. Il est équipé d’un moteur essence trois cylindres 1,2 litre à aspiration naturelle conforme à la norme BS6 qui développe 86 ch de puissance et 113 Nm de couple maximal. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses ainsi qu’à un AMT et il obtient même une fonctionnalité de démarrage/arrêt du moteur pour augmenter l’économie de carburant du SUV.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le nouveau Tata Punch dispose d’un système d’infodivertissement de 7,0 pouces avec Android Auto, Apple CarPlay et la technologie de voiture connectée iRA. Le SUV sous-compact obtient même un combiné d’instruments TFT de 7,0 pouces, des portes à grande ouverture à 90 degrés, une garde au sol de 190 mm, 6 haut-parleurs, etc. En termes d’équipement de sécurité, le Punch propose deux airbags frontaux, ABS avec EBD , des capteurs de stationnement en marche arrière avec une caméra de stationnement arrière et une fonction de contrôle du frein à l’arrêt, une première dans le segment. Il détecte essentiellement la tendance à l’instabilité lors d’un freinage brusque avant que l’ABS ne se déclenche pour éviter que le véhicule ne s’écarte de la trajectoire de conduite.

La nouvelle Tata Punch sera disponible en quatre versions. Ils sont purs, aventureux, accomplis et créatifs. Sept couleurs seront proposées et les clients pourront même les personnaliser avec les packs de personnalisation Rhythm et Dazzle. Les réservations pour le nouveau Tata Punch sont désormais ouvertes. Les clients potentiels peuvent commencer à réserver le Tata Punch de leur choix en payant un montant symbolique de Rs 21 000 en ligne sur le site officiel de Tata Motors ou hors ligne en visitant leur concessionnaire Tata Motors le plus proche.

Dévoilant le superbe et audacieux SUV, M. Martin Uhlarik, responsable mondial du design, Tata Motors Limited, a déclaré : « Le PUNCH a été développé par nos trois studios de design en Inde, au Royaume-Uni et en Italie. Plus de 140 membres du personnel de conception ont participé à ce projet, produisant des centaines de croquis, un certain nombre de propositions de conception et de modèles qui ont finalement conduit à ce superbe et audacieux SUV, que nous sommes extrêmement ravis de dévoiler aujourd’hui.

Il a en outre ajouté : « Nous avons conçu un SUV sous-compact à espace blanc unique qui reprend la même authenticité que les SUV Tata. Son revêtement musclé et son look athlétique en font un amalgame parfait pour un SUV robuste, à la hauteur de ses grands frères et sœurs. Intelligemment conçu dans un encombrement compact, ce sera un SUV à fort impact et redéfinira ce marché encombré. Il est audacieux, jeune, moderne mais robuste, compact mais pratique, robuste mais ludique et dégage une véritable expression de confiance et d’individualité.

