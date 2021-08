Nouvelles photos du bébé de Francisca Lachapel

. Francisca Lachapel et Francesco Zampogna ne sont pas contents de leur bébé

Le 7 juillet 2021, Francisca Lachapel a réalisé l’un de ses plus grands rêves dans la vie : devenir maman, après la naissance de son bébé, Genaro Antonio, fruit de son mariage avec l’Italien Francesco Zampogna.

Depuis lors, l’ancienne Nuestra Belleza Latina n’a cessé d’exprimer sur ses réseaux sociaux à quel point elle se sent heureuse et comblée avec l’arrivée de son premier-né, qui l’a touchée et amoureuse jusqu’à l’os.

Et dans les dernières heures, l’ancienne reine de beauté a fait fondre de tendresse ses fidèles abonnés Instagram, après avoir partagé une belle vidéo, qui montre à quel point son fils est beau et grand, qui n’a même pas encore 2 mois.

Dans la vidéo partagée par Francisca elle-même, les soupirs ont non seulement été volés par le bébé mais aussi par son mari, Francesco, qui a été capturé par la nouvelle mère, faisant une sieste avec son bébé dans ses bras.

“Les belles endormies de la maison 😂…. Et je 🥰”, était la phrase avec laquelle le présentateur de Despierta América a partagé le tendre clip, où le bébé faisait même la moue, tandis que son père, assis sur une chaise dans la maison, le tient comme son plus grand trésor et est tombé dans le armes de Morphée.

Immédiatement, les fans du Dominicain ont rempli leurs réseaux de toutes sortes de commentaires, dans lesquels ils ont avoué la tendresse produite par la belle vidéo et ont félicité Francesco d’être pleinement dévoué à son travail de père.

“Awwww…. Ces moments ❤️😍 ”,“ wow quelle beauté ”,“ oh quelle beauté ”,“ tous les deux magnifiques ”,“ Dieu bénisse cette beauté comme un enfant ”, et“ je fond ”, étaient quelques-uns des commentaires partagés par les internautes.

La vidéo de Francisca était si populaire auprès de ses fans qu’en moins de 24 heures, elle avait déjà atteint près d’un million de vues.

Le clip a été posté sur les réseaux par Francisca, quelques jours seulement après avoir fait sensation sur les réseaux sociaux, à cause d’une autre vidéo dans laquelle, sans aucun type de filtre, ou en essayant de cacher quoi que ce soit, elle a montré la silhouette qu’elle a actuellement après ayant accouché. L’ex-reine a non seulement ouvertement montré à quel point sa grossesse l’avait laissée en surpoids, mais elle a avoué qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec son corps, mais a averti qu’elle avait commencé à faire de l’exercice pour retrouver sa silhouette habituelle.

“J’aimerais vous dire que c’est un #tbt😂 butoooo non, c’est moi, en ce moment à ce stade où j’ai reçu la plus grande bénédiction de ma vie, étant la mère de Genaro”, a déclaré le dominicain. « J’imagine que comme moi, il y a beaucoup d’autres femmes qui, lors de l’accouchement, ne se sentent pas en sécurité avec la transformation du corps. Le médecin m’a déjà dit que je pouvais reprendre ma vie normale et faire de l’exercice, alors aujourd’hui je me lance ce défi qui ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux ! Tu me connais ! 💪🏽 ».

Francisca a ajouté :

“Aujourd’hui je dis à toutes les mamans que plus que jamais je les comprends dans beaucoup de choses et je les admire ! Bonne journée! J’accepte tout conseil ! ».

Si vous voulez voir des photos du fils de Francisca Lachapel, cliquez sur ce lien.