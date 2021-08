Nouvelles, prix, fuites et tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la montre intelligente Fossil Gen 6

La montre intelligente Fossil Gen 6 est une suite à venir de la Gen 5 de Fossil sortie en 2019, et la société taquine fortement ce nouveau portable.

Fossil pense qu’il apportera la meilleure montre intelligente Google Wear OS possible sur le marché cette année avec la Gen 6. Selon la rumeur, il utiliserait le chipset Snapdragon Wear 4100+, Fossil promet que les mises à niveau majeures rendront la montre intelligente Gen 6 “beaucoup plus rapide”. que la Gen 5.

Nous avons inclus plus de détails sur les rumeurs concernant le Fossil Gen 6, y compris des informations sur le Snapdragon Wear 4100+, les améliorations de la batterie et le LTE ci-dessous.

Nous avons inclus tous les détails de toutes les fuites et rumeurs jusqu’à présent ci-dessous, y compris des informations sur la date de sortie et le prix prévus de Fossil Gen 6.

Fossil Gen 6 : aller droit au but

Qu’est-ce que c’est? Une nouvelle montre connectée Fossil. Quand est-elle disponible ? Probablement août / septembre 2021. Combien cela coûtera-t-il ? Probablement à peu près au même prix que le Gen 5 LTE 349 $/329 £

Fossil devrait annoncer la nouvelle date de sortie du fossile gen 6 vers août/septembre. C’est à la même période de l’année qu’il a abandonné la Gen 5 en 2019. Fossil lançait généralement ses montres intelligentes chaque année, mais il l’a arrêté en 2020.

La dernière montre intelligente de Fossil, la Gen 5 LTE, était au prix de 349 $/329 £ lors de sa sortie, nous nous attendons donc à ce que la Gen 6 tombe à peu près au même prix. Bien que Fossil vende la Gen 5 moins chère à 295 $ / 279 £, et la Gen 5E encore moins chère à 249 $ / 199 £.

Nous pourrions voir Fossil sortir la Gen 6 avec un modèle moins cher comme la Gen 5E. Nous nous attendons également à ce que la Gen 6 propose des versions plus chères avec des bracelets et des boîtiers de montre de luxe.

Fossil Gen 6 fuites et rumeurs jusqu’à présent

Nous avons entendu diverses rumeurs autour du Fossil Gen 6, et vous trouverez ci-dessous certaines des principales jusqu’à présent.

Le nouveau processeur

Fossil devrait inclure le Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ dans la nouvelle génération 6. Qualcomm affirme que la nouvelle puce de montre intelligente offre une amélioration de 85% des performances et de la vitesse par rapport aux processeurs des montres intelligentes fossiles actuelles.

L’utilisation du Snapdragon Wear 4100+ signifie également que la Gen 6 recevra les mises à jour de Wear OS 3 au moins jusqu’à la mi-2022. Le processeur plus rapide fournira finalement une expérience logicielle transparente sur la Gen 6 offrant des lancements d’applications plus rapides et une expérience utilisateur plus réactive.

LTE

La montre intelligente Fossil Gen 5 LTE (Crédit image: Fossil)

Étant donné que Fossil a publié son modèle Gen 5 LTE plus tôt cette année, il est prudent de supposer que le Gen 6 proposera cette prise en charge de la connectivité. Cela vous permettra de passer des appels et de rester connecté à Internet sans avoir besoin de votre téléphone à côté de vous.

Fossil a utilisé les opérateurs téléphoniques Verizon aux États-Unis et Vodafone au Royaume-Uni pour prendre en charge sa montre intelligente LTE. Espérons que nous verrons plus d’opérateurs prendre en charge la Gen 6 et ajouter la prise en charge LTE pour plus de pays dans le monde autres que les États-Unis et le Royaume-Uni.

Améliorations de la batterie

Avec le Fossil Gen 5, nous avons constaté que Fossil ne résolvait pas complètement le problème de batterie qui afflige souvent les montres Wear OS. La durée de vie de la batterie devrait durer environ 24 heures, ce qui est largement dû à l’utilisation intelligente des modes d’économie de batterie du système d’exploitation et du chipset Snapdragon.

Qualcomm a déclaré que son nouveau processeur réduira la consommation d’énergie de 25% et prolongera la durée de vie de la batterie, nous verrons donc très probablement la durée de vie de la batterie de la Gen 6 durer plus de 24 heures.