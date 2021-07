Nouvelles recrues à Barcelone: ​​Emerson – Barca Blaugranes

Pour les fans à la recherche d’une nouvelle signature, Emerson Royal est une perspective sous le radar à laquelle prêter attention.

Après deux saisons en prêt au Real Betis, où le Brésilien a impressionné comme l’un des meilleurs arrières latéraux de la Liga, Barcelone l’a ramené au club cet été après avoir payé 9 millions d’euros pour l’intégralité de ses droits.

Il s’agissait d’une décision importante compte tenu de l’intérêt qu’Emerson suscitait auprès des clubs européens et du fait que le Barça cherchait à réaliser des ventes partout où il le pouvait.

Le club croit en ce gars, et nous devrions aussi.

La saison dernière, Emerson a joué plus de minutes que les autres joueurs du Betis, gagnant la confiance de Manuel Pellegrini et aidant son équipe à se tailler une place en Ligue Europa.

Ne soyez pas surpris s’il entre et gagne tout de suite un grand rôle au Camp Nou.

Emerson pourrait être immédiatement précieux pour l’équipe en particulier parce qu’il est efficace des deux côtés du terrain, une qualité qui le fera apprécier à n’importe quel entraîneur.

La première chose que vous remarquerez à propos d’Emerson, ce sont ses attributs physiques.

Il est grand (6 pieds) et rapide, et est très bien noté en termes de pressions et de tacles à 15,62 et 2,88 par 90 minutes respectivement. Il est également bon dans les airs, ce qui sera bénéfique sur les coups de pied arrêtés défensifs où Barcelone a été régulièrement exploitée ces dernières années.

Photo de Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/.

Par rapport à Sergino Dest, qui est moins bien noté dans la plupart des catégories statistiques défensives, les attributs offensifs d’Emerson sur papier ne sont pas aussi bons. Avec le passage en particulier, où Dest se classe systématiquement dans le 90e centile, Emerson se classe dans les bas 70.

Cela est bien sûr en grande partie dû aux différents profils tactiques entre Barcelone et le Real Betis, où Dest devait conserver la possession, tandis qu’Emerson avait la liberté de prendre des risques à l’avenir.

La bataille entre Dest et Emerson sera l’un des scénarios les plus importants de la saison prochaine.

Barcelone doit obtenir plus de productivité du côté droit.

Jordi Alba, par exemple, a la confiance de ses coéquipiers, mais il joue aussi avec confiance, faisant des courses sans relâche et prenant des risques pour l’avenir.

Dest a donné un aperçu de ses capacités et de son potentiel, qui peuvent en fait être supérieurs à ceux d’Alba quand tout est dit et fait, mais il a également eu des séquences de matchs où il manquait de confiance et d’initiative.

Emerson le poussera à être meilleur tant sur le plan défensif qu’offensif.

Il sera difficile pour Dest de surmonter ce qu’Emerson peut fournir défensivement en raison des différences dans leurs profils physiques, donc son meilleur pari pourrait être d’améliorer sa concentration et sa conscience du terrain.

Là où il peut vraiment se démarquer, cependant, c’est à l’attaque, en affrontant des défenseurs et en servant des centres dangereux dans la surface.

Emerson, en revanche, est moins enclin à vouloir le ballon à ses pieds, mais aime faire courir le ballon et derrière les défenseurs.

Photo de CRISTINA QUICLER/. via .

Une chose est sûre, l’époque de Sergi Roberto est révolue. Ronald Koeman a maintenant deux jeunes arrières droits avec un potentiel de classe mondiale qu’il devra favoriser. S’il est bien fait, il aura à sa disposition des armes puissantes pour déchaîner sur ses adversaires.

Une option intéressante, si le Barça ne signe pas d’arrière gauche, est de savoir si Koeman utilise Dest et Emerson en même temps pour donner du repos à Alba ou pour renforcer la défense lorsque cela est vraiment nécessaire.

Avec la signature d’Emerson, Barcelone a acquis la profondeur et la concurrence nécessaires sur la ligne défensive.

Koeman espère que cela fera une différence dans les matchs serrés qui pourraient finalement déterminer si le Barça remportera l’argenterie.

Emerson est une signature très bienvenue et pourrait être au cœur de ces efforts.