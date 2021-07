Nouvelles recrues à Barcelone : Memphis Depay

La signature de Memphis Depay reste fidèle au thème cet été à Barcelone d’apporter des transferts gratuits et de les signer sur des contrats à court terme.

Il s’agit du troisième transfert gratuit après Sergio Aguero et Eric Garcia.

Après le drame “va-t-il rester ou partira-t-il” avec Ronald Koeman, le président Joan Laporta montre son plan à court terme, tout en essayant de créer une flexibilité pour pivoter dans une nouvelle direction si les choses ne fonctionnent pas.

Faire venir Depay est un geste du président envers le manager. Je vous donne le joueur que vous avez demandé, maintenant allez-y et montrez-nous ce que vous pouvez faire avec lui.

Et avec l’impasse des attaquants sur la liste, Koeman aura des décisions importantes à prendre.

La signature de Depay comporte peu de risques. Après un long processus de courtage, Barcelone a pu conclure l’accord en raison de la relation entre le joueur et le manager.

C’était une bonne affaire quand on considère la façon dont le PSG a volé Georginio Wijnaldum sous leur nez en offrant des salaires plus élevés. Cela aurait pu arriver avec Depay, mais ce n’est pas le cas, car Barcelone est l’endroit où il veut vraiment être.

A 27 ans, Memphis réalise quelques-unes des meilleures saisons de sa carrière à Lyon. L’an dernier, il a inscrit 20 buts et 12 passes décisives en 37 matchs.

Lorsque Koeman gérait encore l’équipe nationale néerlandaise, Memphis était son homme de prédilection lors des qualifications pour l’Euro 2020, fournissant 6 buts et 7 passes décisives pendant la campagne.

Cela ne veut pas dire que sa carrière est sans défauts. Il était une arrivée très médiatisée à Manchester United en 2015, mais n’a réussi que 2 buts en deux saisons sous la direction de Louis van Gaal, un autre manager néerlandais avec une histoire à Barcelone.

Il y a quelque chose à dire sur la chimie entre les managers et les joueurs. Koeman et Memphis se connaissent et ont eu du succès ensemble. Cela compte, et cela donnera à Memphis une longueur d’avance en gagnant du temps de jeu parmi les attaquants.

Le record de Memphis Depay pour les Pays-Bas sous Ronald Koeman était ridicule : 18 jeux

⬢ 11 buts

⬢ 11 passes décisives Seront-ils un jour réunis ? pic.twitter.com/QGwgVP6K7O – Squawka Football (@Squawka) 11 octobre 2020

Ce sera à lui, cependant, de faire quelque chose avec les opportunités.

Le Barça était à la recherche d’une structure permettant au talent prodigieux de s’épanouir ensemble.

Ne pas avoir un véritable attaquant a été un problème flagrant. Sergio Aguero est le candidat le plus susceptible de remplir ces bottes, mais à son âge et après une blessure importante, attendez-vous à voir Koeman donner le feu vert à Memphis à la place.

Il n’est pas un numéro neuf, mais a bien fonctionné sous un 4-3-3 à Lyon dans ce rôle. Vous pouvez également voir de manière réaliste Koeman déplacer Memphis sur l’aile gauche, auquel cas Messi jouerait comme un faux neuf.

Sur le papier, aucune de ces options n’est idéale. Les joueurs devront développer une compréhension mutuelle qui n’existait pas vraiment l’année dernière. Koeman devra faire un meilleur travail pour communiquer explicitement ce dont il a besoin de ses joueurs à chaque poste.

Une nouvelle saison est une ardoise vierge. La plupart des membres de l’équipe seront en bonne santé et prêts à faire valoir qu’ils ont ce qu’il faut pour réussir dans le plus grand club du monde.

Memphis devra éclipser Ansu Fati et Antoine Griezmann, entre autres.

Il en faudra plus que ce que nous avons vu de lui lors d’un tournoi décevant à l’Euro.

Mais il a un entraîneur qui croit en lui et une chance de définir son héritage dans un club pour lequel il rêve de jouer.

En ce qui me concerne, que la compétition commence et voyons quels joueurs la veulent le plus.

Avec la signature de Memphis, il y a peu à perdre et beaucoup à gagner.