Nouvelles règles Covid dans le cadre du plan B – alors qu’une fuite de note révèle que le Royaume-Uni se rapproche | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement a continué de démentir les allégations selon lesquelles les mesures du plan B Covid seront déployées de manière imminente face à la hausse des taux de COVID-19 à travers la Grande-Bretagne. Les cas sont en forte pente avec plus de 50 000 nouvelles infections signalées en une seule journée pour la première fois depuis des mois cette semaine. Le secrétaire à la Santé a déclaré que de nouveaux cas quotidiens pourraient atteindre 100 000 si les efforts de rappel n’étaient pas déployés – mais maintenant, les responsables de la santé à travers le pays appellent à des mesures plus strictes pour protéger le NHS et sauver des vies.

Un document divulgué à Whitehall prévient que les mesures du plan B pourraient être introduites plus tôt que prévu.

Un document urgent distribué vendredi et vu par le Sun samedi révèle que les responsables envisagent un déploiement «immédiat» des mesures du plan B.

L’e-mail aurait été envoyé vendredi par la UK Health Security Agency aux dirigeants des conseils locaux et aux directeurs de la santé publique.

Les propositions du plan d’hiver B comprennent des initiatives telles que les passeports vaccinaux et les masques obligatoires.

LIRE LA SUITE: Sajid Javid veut une double vaccination obligatoire pour tout le personnel du NHS

Selon le Sun, un responsable a écrit : « On m’a demandé de sonder l’opinion sur le niveau de soutien pour le déploiement immédiat du Winter Plan – Plan B. »

Le document comprend un «menu de mesures» comprenant des passeports vaccinaux dans les boîtes de nuit, des lieux intérieurs bondés et des lieux extérieurs avec plus de 100 000 participants.

La nécessité d’« imposer légalement le couvre-visage dans certains contextes » est également à l’étude.

Le message ajoute qu’il faudrait dire au public « clairement et de toute urgence » que le niveau de risque a augmenté avec « la nécessité de se comporter plus prudemment ».

Le travail à domicile est un autre mouvement envisagé selon le document.

Le secrétaire à la Santé de l’ombre, Jonathan Ashworth, a appelé M. Javid à « réparer la campagne des coups de bégaiement ».

M. Ashworth a déclaré: «Avec une marée montante de maladie de Covid et des hôpitaux sous une pression écrasante, il n’est pas surprenant que les ministres conservateurs complotent secrètement pour ramener des masques et introduire des passeports vaccinaux.

«Mais que ce soit le plan A, B ou C pour lutter contre cette maladie mortelle, Sajid Javid doit d’urgence réparer la campagne de coups de bégaiement.

« La vaccination devrait être notre mur de défense, mais ce mur s’effondre. La complaisance doit être abandonnée, nous avons besoin que la vaccination soit réparée. »

Un porte-parole de l’UKHSA a déclaré : « Nous ne commentons pas les fuites. Cela fait partie du rôle de l’UKHSA de fournir des conseils au gouvernement sur la réponse en cours à la pandémie. »

A NE PAS MANQUER

Le public soutient Boris contre la hausse des impôts pour financer l’aide sociale [INSIGHT]

Avertissement de Rishi Sunak : un projet de crash de l’économie britannique « sur les rochers » [EXPLAINER]

Le forfait familial de 500 millions de livres sterling de Rishi Sunak ne suffit pas, déclare le chef du secteur [ANALYSIS]

Les plans entrent directement en conflit avec les commentaires faits dimanche par plusieurs ministres, dont le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak.

S’adressant dimanche à Andrew Marr Show de la BBC, M. Sunak a déclaré: « Pour le moment, les données ne suggèrent pas que nous devrions passer immédiatement au plan B.

« Le Premier ministre vient en fait de dire que nous examinons les données tout le temps, comme vous vous en doutez. »

Le chancelier a déclaré que la « priorité » pour le gouvernement en ce moment est le programme de jab de rappel

Qu’est-ce que le Covid Plan B ?

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé ses mesures des plans A et B plus tôt cette année.

Covid Plan B est la stratégie d’hiver Covid du gouvernement si les cas s’intensifient à un degré alarmant, ce qui mettrait la pression sur le NHS.

L’Angleterre a deux propositions pour la poursuite de la crise de Covid : le plan A si le nombre de cas reste gérable et le plan B sera promulgué si le NHS commence à se débattre.

Le plan A comprend la poursuite du NHS Test and Trace et des tests PCR gratuits.

Cette première étape, en effet maintenant, consiste à encourager le recours gratuit au vaccin antigrippal, en rappelant aux gens de laisser entrer l’air frais lorsqu’ils se réunissent à l’intérieur et de porter des masques faciaux dans les endroits surpeuplés.

Mais si le pire des cas se produit et que le plan A s’avère insuffisant, les autorités veulent empêcher « une pression insoutenable » sur le NHS en introduisant le Covid Plan B.

Le plan B verrait des couvre-visages obligatoires introduits dans certains contextes et des conseils pour que les gens travaillent à domicile.

L’introduction des passeports vaccinaux est un autre point clé du Plan B.

Les responsables gouvernementaux ont jusqu’à présent refusé de partager les données exactes sur les infections, les hospitalisations et les décès nécessaires à l’entrée en vigueur du plan B.

Cependant, les conseillers scientifiques affirment qu’il est important de surveiller le nombre d’hospitalisations, les taux de changement rapide des chiffres et l’état général du NHS.