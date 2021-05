Nouvelles règles de vaccination – pouvez-vous maintenant obtenir un vaccin Covid? | UK | Nouvelles

Les régions d’Angleterre qui connaissent une augmentation des cas de Covid liés à la variante indienne comprennent Blackburn et Bolton, où M. Johnson a déclaré que l’armée serait déployée dans les rues, distribuant des tests pour aider les efforts de test de surtension.

Il y aura également une accélération du déploiement des vaccins là-bas, y compris des heures d’ouverture plus longues dans les centres de vaccination.

M. Johnson a déclaré: “Si vous voyez des êtres chers, réfléchissez très attentivement au risque pour eux, surtout s’ils n’ont pas reçu cette deuxième dose ou si elle n’a pas encore eu le temps de prendre pleinement effet.”

Il a ajouté: «Je veux que nous fassions confiance aux gens pour être responsables et faire ce qu’il faut. C’est la façon de vivre avec ce virus tout en protégeant le NHS et en restaurant nos libertés.

“Il est très clair maintenant que nous allons devoir vivre avec cette nouvelle variante du virus pendant un certain temps, alors travaillons ensemble et faisons preuve de prudence et de bon sens.”