Nouvelles règles informatiques: la Haute Cour de Delhi demande au gouvernement de répondre au défi WhatsApp

Un banc composé du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a notifié au gouvernement de l’Union un recours déposé par la société contre les nouvelles règles relatives aux intermédiaires des médias sociaux, 2021, entrées en vigueur le 25 mai. L’affaire sera entendue en octobre prochain. 22.

Vendredi, la Haute Cour de Delhi a demandé une réponse du Centre aux appels déposés par la plate-forme de messagerie WhatsApp et sa société mère Facebook remettant en question la validité des nouvelles directives sur les technologies de l’information pour les intermédiaires des médias sociaux, qui exigent que l’application de messagerie « retrace » les discussions et prenne des dispositions pour identifier le premier émetteur de l’information.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, comparaissant pour WhatsApp, s’est opposé à l’ajournement demandé par l’avocat du gouvernement, affirmant que même la dernière fois, l’affaire avait été ajournée à la demande du Centre. « Nous ne demandons pas une ordonnance provisoire. Que l’avis soit émis. Il s’agit d’un problème très grave soulevé par la validité des règles informatiques 2020 », a-t-il déclaré.

Les nouvelles règles relatives aux intermédiaires, qui ont été notifiées le 25 février, visent à réglementer tous les intermédiaires des médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc. -seuls des médias numériques. Ce n’est que pour les plateformes de messagerie comme WhatsApp qu’une nouvelle exigence a été insérée qui l’obligeait à fournir le premier expéditeur de ce qui est considéré comme des messages malveillants par le gouvernement qui peuvent conduire à un problème d’ordre public ou menacer la souveraineté, l’intégrité ou les relations amicales du pays. avec des voisins.

WhatsApp ainsi que Facebook ont ​​attaqué ces règles sur l’aspect de la traçabilité et de l’identification du premier expéditeur des messages diffusés sur ces plateformes, affirmant que les nouvelles règles violeraient le droit à la vie privée des utilisateurs et au cryptage de bout en bout sur son service. Par conséquent, le contenu des échanges sur cette plate-forme ne peut être retracé par aucune autre partie que l’expéditeur et le destinataire, ont-ils ajouté.

Dans son plaidoyer, l’entreprise a mis en cause la responsabilité pénale mise en œuvre contre ses salariés pour non-recherche de l’origine des messages envoyés sur le service, sur injonction d’un tribunal ou du gouvernement. “L’identification du premier expéditeur d’un message en vertu des nouvelles règles a enfreint les droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression des centaines de millions de citoyens utilisant WhatsApp pour communiquer en privé et en toute sécurité”, a déclaré sa pétition.

WhatsApp a également déclaré que les règles “permettent aux représentants du gouvernement, aux forces de l’ordre, aux journalistes, aux membres de groupes ethniques ou religieux, aux universitaires, aux enseignants, aux étudiants, etc. d’exercer leur droit à la liberté de parole et d’expression sans crainte de représailles”.

La société a demandé au tribunal de déclarer la règle 4 (2) des règles de 2021 sur les technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) inconstitutionnelle et ultra vires de la loi informatique de 2000, pour violation des droits fondamentaux à l’égalité. , la liberté d’expression et l’exercice de l’occupation. Il s’est appuyé sur la décision historique de la formation de neuf juges du tribunal suprême dans l’affaire du droit à la vie privée (KS Puttaswamy), entre autres, pour étayer son plaidoyer.

Les nouvelles règles informatiques ont été contestées devant diverses hautes juridictions par différentes entités. En raison du nombre de pétitions contestant les règles, le Centre a déplacé la Cour suprême demandant le transfert de toutes les affaires liées aux nouvelles règles informatiques à la plus haute juridiction afin d’éviter les ordonnances contradictoires des hautes juridictions. Bien que la Cour suprême ait accepté d’entendre la requête de transfert, elle n’a pas jusqu’à présent empêché les HC de poursuivre leurs affaires.

