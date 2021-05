Nouvelles règles notifiées pour déterminer la contrepartie présumée de la vente à prix réduit ; choses essentielles à savoir

La CBDT a désormais prescrit les règles contenant le mécanisme relatif au calcul de la JVM dans les transactions de maraude.

Par Anish Shah

Le budget de l’Union 2021 a introduit des modifications importantes dans les dispositions relatives à l’imposition des transactions de ventes à perte. L’un des principaux amendements concerne le calcul de la valeur de la contrepartie pour l’imposition des ventes à perte. Auparavant, la contrepartie réellement payée ou reçue lors de la vente escarpée était prise en compte pour déterminer l’impôt sur les plus-values ​​sur la vente.

La loi de finances pour 2021 a toutefois prévu que pour calculer l’impôt résultant d’une telle cession de cession, la juste valeur marchande (JVM) des immobilisations (étant une entreprise ou une division transférée par voie de cession) est réputée être pleine valeur de la contrepartie. Cependant, la méthodologie de calcul de la JVM n’était pas prescrite par la loi de finances 2021.

La Commission Centrale des Impôts Directs a désormais prescrit les règles contenant le mécanisme relatif au calcul de la JVM dans les opérations de slump sale. La règle prévoit deux méthodes pour calculer la JVM des immobilisations transférées par vente effondrée.

Selon la méthode 1, la JVM est essentiellement la valeur comptable de l’entreprise qui est ajustée à la juste valeur de certains actifs tels que les bijoux, les œuvres d’art, les actions, les valeurs mobilières et les biens immobiliers (méthode de la valeur nette comptable ajustée). La juste valeur de ces actifs spécifiée ci-dessus doit être calculée conformément aux normes d’évaluation fiscale prescrites. Alors que, selon la méthode 2, la JVM est le total des contreparties monétaires et non monétaires reçues ou accumulées lors de la vente au rabais. Lorsque la contrepartie comprend également une contrepartie non monétaire, la juste valeur des actifs qui représentent la contrepartie non monétaire doit être déterminée conformément aux normes d’évaluation fiscale prescrites.

La valeur la plus élevée de la JVM obtenue à l’aide des 2 méthodes ci-dessus sera réputée être la valeur totale de la contrepartie pour le calcul des plus-values ​​résultant d’une telle vente de rafle.

Étant donné que la plus élevée des deux JVM doit être retenue pour le calcul des plus-values ​​et de l’impôt sur celles-ci, dans le cas où la contrepartie réelle de la vente est inférieure à la valeur nette comptable ajustée de l’entreprise, la taxe devra être calculée en utilisant le valeur nette comptable ajustée comme montant de la contrepartie.

Un autre aspect important à garder à l’esprit est que l’amendement relatif à la détermination du montant de la contrepartie sur la vente à prix réduit est applicable rétrospectivement à partir de l’AF 20-21. Par conséquent, les entreprises qui ont entrepris des transactions de ventes au rabais au cours de l’exercice 20-21 peuvent avoir besoin de revoir et, si nécessaire, de recalculer leurs plus-values ​​pour déterminer toute obligation fiscale supplémentaire qui pourrait découler des transactions de vente au détail qu’elles ont entreprises au cours de l’exercice 20- 21.

Ces nouvelles règles de détermination du montant de la contrepartie présumée peuvent avoir un impact sur les transactions de cession à découvert entre entités du groupe lorsque le montant de la contrepartie est soit nominal, soit limité à la valeur comptable de l’entreprise cédée.

(Anish Shah est Associate Partner, M&A Tax and Regulatory Services chez BDO India. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

