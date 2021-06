Nouvelles royales: Angela Levin claque Meghan Markle et le prince Harry sur le nom de bébé | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur nouvelle petite fille Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor dans le monde ce week-end, après que la duchesse de Sussex lui a donné naissance le vendredi 4 juin. Mais alors que beaucoup ont célébré la merveilleuse arrivée, la biographe royale Angela Levin a qualifié le nom de “déplaisant” et de “terrible invasion” de la vie privée de la reine. Lors d’une attaque brutale, Mme Levin a insisté sur le fait que la décision du duc et de la duchesse de Sussex était “terrible” et a qualifié Harry de “rusé” pour avoir choisi le nom.

Elle a déclaré: «Je pense en fait que c’est une terrible invasion de la vie privée de la reine.

«C’était un nom spécial que son grand-père, le roi George IV, lui avait donné lorsqu’elle était toute petite.

“Elle ne pouvait pas dire Elizabeth… elle avait l’habitude de dire Lilibet.

“Et puis le duc d’Édimbourg a ramassé cela et l’a appelé.”

Le biographe royal a déclaré: “Je pense qu’elle est désespérément malheureuse (la reine) parce qu’ils étaient désespérément impoli à son égard, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, je pense que c’est assez impoli envers sa majesté la reine.

“C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.”

Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor est née le 4 juin 2021 de Meghan et Harry, le duc et la duchesse de Sussex.

Lili est le deuxième bébé du couple et sera la sœur cadette du frère aîné Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Pendant ce temps, certains commentateurs ont rapidement félicité le duc et la duchesse de Sussex pour le nom de leur petite fille.

Linda Robson de Loose Women, a déclaré: “Je pense que c’est adorable, alors bonne chance à elle!”

Et la famille royale n’a pas tardé à accueillir la petite fille dans le monde.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont écrit sur Twitter : “Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie.”

Un initié a également déclaré à Us Weekly : “Ils sont déjà rentrés chez eux à Montecito avec leur petite fille.