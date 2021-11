Nouvelles royales : Camilla comblé d’éloges alors qu’elle assiste à un dîner glamour en Jordanie | Royale | Nouvelles

La duchesse et le prince de Galles ont entamé aujourd’hui une visite de quatre jours en Jordanie et se rendront en Égypte plus tard cette semaine. Ils sont les premiers membres de la famille royale britannique à effectuer une grande tournée à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid.

Camilla a été photographiée entrant dans un dîner royal à Amman ce soir aux côtés de la reine Rania de Jordanie.

Rebecca English, rédactrice royale du Mail, l’a décrite comme « extrêmement glamour ».

Elle a déclaré que la robe de soirée de Camilla « me rappelle sa robe de mariée, également réalisée par la même créatrice », Anna Valentine.

Plus tôt dans la journée, Camila a été conduite à travers la ville d’Amman par la reine Rania dans une Telsa entièrement électrique (avec une escorte de police, bien sûr !).

Ils ont visité un centre pour enfants où Camilla a dit à un enfant par l’intermédiaire d’un interprète : « Cela doit être utile d’avoir vos amis ici avec vous et je peux voir que vous vous entraidez. »

Le prince Charles et Camilla ont également été photographiés en train de toucher les eaux sacrées sur le site du baptême le long du Jourdain.

Le changement climatique devrait figurer en bonne place dans les discussions avec la famille royale lors de leur visite.

S’adressant au rédacteur en chef royal d’ITV News plus tôt dans la journée, la reine Rania a salué le prince Charles comme une « figure de premier plan » dans les efforts mondiaux contre le changement climatique.

Le roi de Jordanie Abdallah II a également remercié le prince Charles pour son activisme climatique.

Il a déclaré: « Je veux dire à quel point nous sommes fiers des succès de Glasgow parce que c’est quelque chose que vous avez commencé bien avant. »

La visite royale intervient peu après le début de la conférence sur le climat COP26.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence à Glasgow, le prince Charles a exhorté les dirigeants mondiaux à se mettre sur un « pied de guerre » pour lutter contre le changement climatique.

Il a déclaré : « Je ne peux que vous exhorter, en tant que décideurs du monde, à trouver des moyens pratiques de surmonter les différences afin que nous puissions tous nous mettre au travail, ensemble, pour sauver cette précieuse planète et sauver l’avenir menacé de nos jeunes. «

Après avoir reçu un compliment du roi de Jordanie, le prince Charles a insisté sur le fait que le temps de parler était terminé.

Dans une salle de banquet, il a ajouté qu’« il est temps d’agir sur le terrain ».