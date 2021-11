Nouvelles royales: Camilla et Charles «ont toujours un claquement de céleri»

Le duc et la duchesse de Cornouailles viennent de rentrer d’une tournée de sifflets en Jordanie et en Égypte (Photo: Rex / PA)

Charles et Camilla « ont toujours un claquement de doigt dans leur céleri » et peuvent toujours « ouvrir des portes » aux diplomates du monde entier.

La duchesse de Cornouailles a donné un aperçu rare du travail du couple sur un vol de retour du Moyen-Orient.

Ils ont passé quatre jours en tournée officielle en Jordanie et en Égypte, ce qui, selon Camilla, n’était pas des « vacances ».

Elle a déclaré: « J’ai fait tellement de voyages et je peux comprendre pourquoi les gens peuvent être cyniques à ce sujet » pourquoi ils font cela, qu’est-ce qu’ils en retirent? «

« Mais j’ai entendu tellement de diplomates au fil des ans dire: » nous essayons d’ouvrir cette porte depuis des semaines, des mois, des années, puis soudain un membre de la famille royale arrive et, bang, cela fonctionne pour nous – les portes sont ouvertes et les choses se font ».

Depuis son mariage avec Charles en 2005, la duchesse a parcouru le monde, se rendant partout de la Colombie et des îles Galapagos à la Jamaïque, le Mexique et la Nouvelle-Zélande pour soutenir le Royaume-Uni.

Jeudi, ils ont visité les pyramides de Gizeh, à la périphérie du Caire, et ont également posé pour des photos devant le Sphinx.

Le voyage au Moyen-Orient est le premier du genre depuis le début de la pandémie de Covid-19 (Photo: AP)

La duchesse a ajouté: « Nous ne sommes pas en vacances, nous pourrions être habillés et photographiés contre les pyramides comme des touristes mais nous ne sommes pas en vacances.

« Nous travaillons pour le gouvernement et le pays et nous essayons de faire la différence. »

Leurs tournées royales comportent généralement des horaires chargés et couvrent des milliers de kilomètres, un régime que Camilla a décrit comme «assez dur» lors de la dernière visite.

S’exprimant sur Voyager, le jet ministériel, avant son atterrissage vendredi, la duchesse a déclaré à propos de la tournée au Moyen-Orient: « C’était assez difficile, nous roulions beaucoup et c’était assez cahoteux. »

Le point culminant de son séjour au Moyen-Orient a été la visite du couple royal sur le site près du Jourdain où Jean-Baptiste aurait baptisé Jésus, le décrivant comme un moment «spirituel».

Camilla a déclaré que leur visite sur le site du baptême du Christ en Jordanie était le point culminant du voyage pour elle : » C’était extraordinaire, quelque chose que vous avez lu. En fait, aller là-bas et en faire l’expérience – c’était vraiment assez spirituel.

Les visites royales de haut niveau sont souvent utilisées comme un outil par le ministère des Affaires étrangères pour renforcer les relations avec un autre pays (Photo: .)

Commentant sa précédente visite en Egypte avec Charles, peu de temps après leur mariage, elle a ajouté : » Mais après je pense, OK, il y a 16 ans, je suis beaucoup plus âgée maintenant, bien dans mes 70 ans mais pour citer Richard Ingram, » nous ‘ai encore un claquement dans notre céleri.’

Charles et Camilla font partie d’un groupe de membres de la famille royale surnommé les « sept magnifiques » par les courtisans du palais de Buckingham.

Le plan est qu’ils remplacent la reine, qui se remet d’une entorse au dos et a passé une nuit à l’hôpital pour des tests sur une plainte médicale non spécifiée.

Une source royale a déclaré au Mirror que la reine « reste aussi tranchante qu’une épingle » mais que « les membres les plus âgés de la famille sont tous alignés en ce sens qu’ils seront disponibles pour aider partout où ils le peuvent et aussi longtemps que nécessaire ».

