Nouvelles royales: Charlene parle d'”essayer le temps” alors qu’elle reste séparée de Prince Albert | Royale | Nouvelles

La princesse Charlene de Monaco donne naissance à des jumeaux

La princesse Charlene a franchement admis qu’elle traversait une “période difficile”. La royale monégasque est bloquée dans son Afrique du Sud natale depuis plusieurs mois. Alors qu’elle devait rentrer à Monaco en mai, Charlene n’a pas pu voyager car elle a contracté une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge, qui l’empêchait de prendre l’avion.

Alors que son 10e anniversaire de mariage tombait le 2 juillet, la princesse n’a pas pu célébrer cette étape importante avec son mari.

Alors qu’elle continue de se remettre de son infection, la princesse Charlene a déclaré à la chaîne sud-africaine Channel24 : “Cela a été une période difficile pour moi.

“Mon mari et mes enfants me manquent énormément.

“Ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c’est lorsque mon équipe médicale m’a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage.

Nouvelles royales: la princesse Charlene ne peut pas retourner à Monaco en raison d’une infection (Image: GETTY)

Nouvelles royales: la princesse Charlene et le prince Albert se sont vus en personne pour la dernière fois en juin (Image: GETTY)

“Albert est mon rocher et ma force et sans son amour et son soutien, je n’aurais pas pu traverser cette période douloureuse.”

À l’approche de l’anniversaire, la princesse avait publié une déclaration expliquant pourquoi elle ne rentrerait pas chez elle à temps pour les célébrations.

Elle a déclaré: “Cette année sera la première fois que je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile, et cela m’attriste.

“Cependant, Albert et moi n’avions pas d’autre choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale même si c’était extrêmement difficile. Il a été pour moi le soutien le plus incroyable.

LIRE LA SUITE: Allégations de Meghan Markle ” sans pitié ” – ” William pensait qu’elle avait un agenda “

Nouvelles royales: la princesse Charlene et le prince Albert ont deux jumeaux (Image: GETTY)

“Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m’aident énormément à garder le moral, mais être avec eux me manque.

“C’était spécial que ma famille me rende visite en Afrique du Sud, et c’était vraiment merveilleux de les voir. J’ai hâte de les retrouver.”

Le royal s’était rendu en Afrique du Sud pour mener diverses opérations de conservation telles que la surveillance et le suivi des rhinocéros, le déploiement avec l’unité anti-braconnage et des séances éducatives de photographie animalière.

Parlant de l’expérience, Charlene a déclaré: “Toute cette expérience m’a ému.

A NE PAS MANQUER

Nouvelles royales: la princesse Charlene et le prince Albert le jour de leur mariage (Image: GETTY)

Nouvelles royales: la princesse Charlene et le prince Albert se sont mariés le 2 juillet 2011 (Image: GETTY)

“Je me suis connecté avec des gens incroyables et j’ai parlé aux pisteurs locaux et aux unités anti-braconnage qui ont tous une passion incroyable pour la protection de nos rhinocéros et de l’environnement.

“Cela m’a rempli d’une immense joie de renouer avec le peuple et l’esprit africains.

« J’étais fasciné d’en savoir plus sur l’histoire et la culture de la région.

“Comme il convient de redécouvrir mon amour pour l’Afrique dans un endroit bien nommé Thanda, qui signifie ‘amour’ en langue zoulou !”

Nouvelles royales : Monarchies en Europe (Image : EXPRESS)

Bien qu’elle n’ait pas pu retourner à Monaco depuis des mois, elle a reçu la visite de son mari et de ses enfants.

Début juin, Albert et ses jumeaux de six ans, Jacques et Gabriella, se sont également rendus en Afrique du Sud pour marquer le cinquième anniversaire de la nièce de Charlene, Aiva.

Pour compenser la distance, les comptes officiels des réseaux sociaux du Palais de Monaco et de la princesse ont publié des vidéos pour marquer les moments clés de la relation d’Albert et Charlene.

Le 2 juillet, la princesse Charlene a partagé une vidéo comprenant des images prises le jour de son mariage en 2011.

En légende, elle a écrit : “A toutes nos familles, amis et proches.

Nouvelles royales: la princesse Charlene et le prince Albert quittent l’église le jour de leur mariage (Image: GETTY)

“Merci pour votre amour et votre soutien, et pour la générosité que nous avons reçue au cours de cette décennie de notre mariage.

« Avec gratitude, nous pouvons continuer notre travail à travers nos fondations.

“Merci pour les cadeaux d’anniversaire, pour votre générosité et votre confiance. Avec tout notre amour et notre respect. Merci.”

De passage à Monaco, le Prince Albert a continué à tenir ses engagements.

Le 3 juillet, il assiste au 15e Concours International de Jumping de Monte-Carlo.

Il était en compagnie de sa nièce Charlotte Casiraghi, une cavalière à succès qui a participé à l’épreuve dans le passé.