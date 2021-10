Nouvelles royales: Charles et Camilla intensifient pour Queen avec leur première tournée à l’étranger en deux ans | Royale | Nouvelles

Annoncé aujourd’hui, le couple a été invité à se rendre en Jordanie et en Égypte le mois prochain. Ce sera la première tournée royale en près de deux ans en raison de la pandémie. L’Égypte organisera l’année prochaine la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27).

La tournée marquera le centenaire de la Jordanie et cherchera à évaluer comment les dirigeants mondiaux peuvent tenter de mettre en œuvre les engagements carbone qu’ils prendront lors du sommet COP26.

Commentant la tournée, Chris Ship d’ITV a déclaré: « La première tournée royale à l’étranger depuis près de 2 ans aura lieu le mois prochain.

« Aucun royal senior ne s’est lancé dans une tournée royale depuis la pandémie.

« Le prince Charles et Camilla ont été invités à se rendre en Jordanie et en Egypte.

« La tournée marquera le centenaire de la Jordanie et se concentrera également sur la manière dont les dirigeants mondiaux peuvent mettre en œuvre les engagements carbone qu’ils prendront lors de la COP26. »

Cela survient alors que la reine s’apprête à faire une courte pause dans ses fonctions royales après un bref séjour à l’hôpital.

Aides a insisté sur le fait que les contrôles de santé étaient préventifs et que la reine reprendra bientôt ses fonctions après une période de repos.

Charles est depuis longtemps un défenseur des technologies vertes et a parlé du manque d’action pour arrêter le changement climatique.

« Il existe également un risque que l’augmentation des températures entraîne un besoin accru d’approvisionnement en eau et en énergie.

«Comme j’essaie de le souligner depuis de nombreuses années, la région a un énorme potentiel d’énergie renouvelable – y compris l’utilisation et le stockage de l’énergie solaire, éolienne, de l’hydrogène vert et de la capture et du stockage du carbone.

« Ces industries peuvent stimuler la croissance économique et augmenter les opportunités d’emplois verts. »

Ses commentaires ont été faits alors que le prince héritier d’Arabie saoudite a promis d’atteindre zéro net d’ici 2060.

Mohammed bin Salman a également affirmé que l’État doublerait les réductions d’émissions prévues d’ici 2030.

Faisant l’éloge de l’État, Charles a déclaré : « Si je comprends bien, le Coran enseigne que Dieu nous nomme ses intendants de la terre, ce qui explique le vieux dicton nomade : « La meilleure de toutes les mosquées est la nature elle-même ».

« C’est donc mon plus grand espoir, inchallah, que nous puissions porter les ambitions et les solutions pratiques de la conférence d’aujourd’hui au G20 à Rome, puis à la Cop26 à Glasgow, et ainsi rester fidèles à notre responsabilité sacrée – honorer les limites de l’abondance de la nature.