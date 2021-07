Nouvelles royales: des panneaux d’affichage contre le prince Charles seront érigés à travers le Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

in

Le prince Charles en “position difficile” avec le Commonwealth, selon Murphy

Lorsque la reine Elizabeth II mourra ou démissionnera du trône, son fils aîné, le prince Charles, prendra la relève et deviendra roi. Cependant, le groupe de campagne de la République a exigé la fin de la monarchie après la mort de la reine.

Maintenant, le groupe a annoncé que les 12 premiers panneaux d’affichage appelant à la fin de la monarchie seront placés dans plusieurs villes du pays.

L’un des panneaux d’affichage comportera une image du prince Charles – qui a été tweetée par le groupe – et indiquera: “Aucun homme ne devrait être roi.”

Le panneau d’affichage utilise également le hashtag #EndTheMonarchy et appelle les gens à voter sur l’avenir de la famille royale.

En tweetant la photo, le groupe a déclaré: “Les 12 premiers panneaux d’affichage seront installés dans quelques semaines.

Des panneaux d’affichage contre le prince Charles seront érigés (Image: Republic/.)

Une autre maquette d’affiche appelant à la fin de la monarchie (Image : République)

“Ils seront à Aberdeen, Paisley et Glasgow, Newcastle, Leeds, Liverpool, les Potteries, Birmingham et Portsmouth.

“Nous n’avons pas oublié le Pays de Galles, qui sera la priorité pour le prochain lot que nous commandons.”

Dans sa campagne de financement participatif, le groupe affirme que la succession de Charles en tant que roi sera un “tournant majeur dans l’histoire de la monarchie” et contribuera à développer “le mouvement républicain de Grande-Bretagne”.

La campagne pour #EndTheMonarchy – qui a reçu plus de 13 000 £ jusqu’à présent – ​​se lit comme suit : « Nous voulons que le pays sache qu’il existe une alternative positive, excitante et démocratique pour rester assis et laisser Charles devenir notre chef d’État.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry “ frustré ” a riposté au palais se concentrant sur Cambridges

Une autre maquette de panneau d’affichage mettant en vedette le prince Andrew (Image: Republic)

“Et nous voulons que le pays explique pourquoi la monarchie est mauvaise pour la Grande-Bretagne, pourquoi il est temps d’arrêter la royauté.”

Ils ont poursuivi: “Alors que le règne de la reine touche à sa fin, il est temps d’exiger son mot à dire sur qui devrait être notre chef d’État.”

Le groupe a également affirmé que le roi Charles pourrait “hériter du trône, mais il n’héritera pas du respect et de la déférence dont jouissent” la reine Elizabeth II.

Une autre affiche proposée, montrant à nouveau le prince Charles, se lit comme suit : “Secret, inutile, antidémocratique.

A NE PAS MANQUER

Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry frappés d’un coup alors que la marque est bloquée [INSIGHT]

La prise de contrôle en espèces de la reine et de Charles «la goutte d’eau» pour Harry et Meghan [REVEAL]

Affirmations de Meghan Markle ” sans pitié ” – ” William pensait qu’elle avait un agenda ” [COMMENT]

Arbre de la famille royale britannique (Image : Express)

“Il est temps de mettre fin à la monarchie.”

Une troisième maquette partagée par le groupe de campagne comprend une photo du prince Andrew, qui dit: “Recherché. Une alternative démocratique à la monarchie.”

Au cours des dernières années, la famille royale a fait l’objet de critiques concernant les anciens liens du prince Andrew avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Plus récemment, la firme a fait face à d’énormes réactions suite à l’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey.

Famille royale britannique (Image: nc)

Le duc et la duchesse de Sussex ont affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Le mois dernier, un scrutin mené auprès de 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne a révélé que Meghan était plus populaire que Charles à 39% et 32% respectivement.

Plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) préféreraient que le prince William soit le prochain monarque britannique.

Charles n’a reçu que 18 pour cent des voix.

La recherche a été menée par Redfield et Wilton Strategies pour Euronews.

Les résultats ont été publiés dans le cadre de la nouvelle campagne « Feel Connected to Europe » de l’entreprise médiatique.