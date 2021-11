La sénatrice de la Nouvelle-Galles du Sud, Hollie Hughes, a été invitée à Sky News Australia, où un panel a débattu de l’avenir de la famille royale et de sa pertinence constitutionnelle pour l’Australie. Mais, alors que la plupart des membres du panel ont lancé une tirade en colère contre la famille royale pour avoir plongé dans des problèmes politiques, Mme Hughes a soutenu les Royals et a fait valoir que toute idée que l’Australie devienne une république n’était « au sommet des priorités de quiconque ». Mme Hughes a également soutenu le prince William et Kate pour maintenir la popularité de la famille royale alors que le politicien se battait contre le panel.

S’exprimant sur Sky News Australia, le présentateur Chris Smith s’est entretenu avec un panel de commentateurs politiques sur la famille royale.

M. Smith a examiné l’avenir de la famille royale sous le prince Charles à la suite des problèmes de santé de la reine.

Il a fait valoir que cela « testerait notre loyauté » et pensait que l’Australie envisagerait sa constitution lorsque le prince Charles monterait sur le trône.

L’auteur et commentatrice politique Prue Macsween a accusé la famille royale d’être « réveillée » et d’être devenue des « animaux politiques ».

Mais alors que le panel se tournait contre les Royals et contestait sa pertinence pour l’Australie, la sénatrice de Nouvelle-Galles du Sud Hollie Hughes s’est précipitée vers la défense des Royals et a rejeté toute idée que l’Australie deviendrait une république.

Elle a déclaré à la chaîne: « Les gens vont se tourner vers un modèle en évolution lorsqu’ils auront confiance en leur travail, en confiance avec l’endroit où leur famille va et ils se sentiront à l’aise dans leur vie.

« Je pense qu’en sortant de Covid, la plupart des gens vont passer beaucoup de temps à reconsolider cela.

«Je ne pense pas qu’il va y avoir un regard pour que certaines personnes recherchent un changement constitutionnel ou que cela va être au sommet des priorités de quiconque.

« L’Australie fonctionne plutôt bien au fur et à mesure que nous avançons pour le moment, la reine n’est pas impliquée dans la gestion quotidienne du pays… Les Australiens le comprennent. »

M. Smith l’a interrompu et a déclaré que certains Australiens n’avaient pas confiance dans le prince Charles et qu’il était un « produit différent » de la reine.

Mme Hughes a répondu : « Et c’est très bien… Je pense qu’il y aura un certain changement dans le sentiment lorsque cela se produira.

«Je pense que Kate et William sont très populaires, donc je pense que c’est une erreur de penser qu’ils ne renforcent pas la popularité de la famille royale en Australie.

« Je pense simplement que si vous revenez au référendum, lorsque nous avons tous voté là-dessus, l’un des plus gros problèmes était que les gens n’aimaient pas le modèle qui était suggéré.

« Donc, cela nécessite un peu plus de réflexion et il n’y a pas eu de conversation sérieuse autour de ces [issues] depuis plus d’une décennie.

Mme Hughes a évoqué le référendum de 1999 au cours duquel les Australiens ont voté pour devenir ou non une république.

Les Australiens ont voté à 54 pour cent non.

Si l’Australie devenait une république par ce vote, un président serait nommé chef de l’État par le Parlement.