Nouvelles royales: Feud mis à l’écart alors que les fans de Meghan & Queen s’unissent contre un nouveau film | Royale | Nouvelles

Le nouveau film du réseau câblé américain Lifetime intitulé Harry et Meghan: s’échapper du palais, a été harcelé par les fans de la famille royale et des Sussex car il représentait Meghan Markle blessée parmi l’épave d’une voiture renversée lors d’un cauchemar séquence de rêve dans la scène d’ouverture du film. Les fans se sont déchaînés contre la scène “collante et grossière” qui présentait de nombreuses similitudes avec le tragique accident de voiture qui a tué la mère du prince William et du prince Harry, Diana, princesse de Galles.

S’échapper du palais s’ouvre sur la séquence de rêve bizarre dans laquelle Harry assiste aux conséquences de l’accident qui a coûté la vie à sa mère, Diana, princesse de Galles.

Mais au lieu de voir sa mère allongée sous l’épave, la figure impliquée dans ce que les fans qualifient de “malade” de l’accident qui a tué Diana, est en fait Meghan.

Harry se réveille alors immédiatement de ce cauchemar une fois qu’il voit Meghan.

La scène a été qualifiée de «malade et offensante», car les téléspectateurs enragés des deux côtés du débat sur la faille royale ne pouvaient pas croire ce que les créateurs du film pensaient avec le scénario.

En examinant le film, Monique Wright, présentatrice de la chaîne d’information australienne Sunrise, a critiqué : « C’est de très mauvais goût, n’est-ce pas ?

“Alors que la plupart des gens font partie de l’équipe Royal ou de l’équipe Sussex, ce film a réussi à unir les fans des deux côtés.”

Elle a ajouté: “Bien que ce n’était qu’un rêve, cela faisait écho à la mort tragique de la princesse Diana.”

Le film a déclenché une réaction féroce en ligne alors que les fans des deux côtés de la faille royale se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur dégoût face à la scène.

Murray Fraser et Parisa Fitz-Henley ont joué dans le premier film, tandis que Charlie Field et Tiffany Smith ont repris les rôles dans la suite.

Dans le troisième volet, Jordan Dean incarne le prince Harry tandis que Sydney Morton joue le rôle de Meghan, la duchesse de Sussex.

Le film retrace les événements qui ont conduit à la tristement célèbre interview révélatrice d’Oprah Winfrey qui a été diffusée en mars 2021.

Harry et Meghan : S’échapper du palais n’a pas encore de date de sortie au Royaume-Uni.