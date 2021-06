Nouvelles royales: Fury alors que la reine a dit “la fin de son règne” signifie que la monarchie DOIT être renversée | Royale | Nouvelles

Le groupe anti-monarchie Republic a insisté sur le fait que le règne de la reine touchait à sa fin et a appelé à un débat sérieux sur l’avenir de la famille royale. En réponse au groupe de campagne, le commentateur Darren Grimes a insisté sur le fait que la reine est l’épine dorsale du pays. Avant le jubilé de Sa Majesté l’année prochaine, M. Grimes a affirmé que la cote d’approbation de la reine avait augmenté depuis le Megxit et le décès du prince Philip.

En effet, malgré les affirmations du groupe de campagne, M. Grimes a insisté sur le fait que le public soutiendrait la célébration de “notre monarque altruiste et dévoué”.

Il a dit : « Bon Dieu, ces gens ne peuvent pas lire la pièce, n’est-ce pas ?

“Après Megxit et le décès du regretté et grand duc d’Édimbourg, les cotes d’approbation de la famille royale sont en hausse.

“Beaucoup de sentiments pour Sa Majesté la Reine.

“La plupart soutiendront cette célébration à l’échelle du Royaume-Uni de notre monarque altruiste et dévoué.”

Cette semaine, le gouvernement a annoncé les célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté en 2022.

Dans le cadre des célébrations, il y aura un concert au palais de Buckingham, un spectacle spécial, des fêtes de rue, un service à St Paul, des courses de chevaux et l’allumage de balises pour commémorer Sa Majesté.

Sa Majesté deviendra le premier monarque britannique à célébrer le jubilé de platine le 6 février 2022.

JUST IN: Royal Family LIVE: Meghan et Harry provoquent un «nouveau mal de tête» pour la reine

« Soixante-dix ans dans la fonction publique, ce n’est pas quelque chose à célébrer.

“Ce n’est pas un exploit et ce n’est pas une bonne chose pour la Grande-Bretagne.

“Nous arrivons maintenant à la fin du règne de la reine, et nous devons commencer à avoir un débat sérieux sur la fin de la monarchie.

“Dans une démocratie, les électeurs devraient choisir leur chef d’État, ne pas se comporter comme des spectateurs, regarder le travail passer de mère en fils.

“La monarchie a tort en principe, gaspilleuse et secrète dans la pratique et mauvaise pour la politique britannique.

« Soixante-dix ans d’un seul chef d’État devraient susciter un débat sérieux, pas des célébrations parrainées par l’État.