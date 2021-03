Nouvelles royales: Harry et Meghan continuent à «éclipser» d’autres événements royaux, selon un expert | Royal | Nouvelles

En écrivant un commentaire pour news.com.au, Daniela Elser, experte royale et journaliste, a expliqué comment un modèle bizarre est apparu en relation avec la publication de nouvelles sur Harry et Meghan. Elle décrit comment les informations sur le duc et la duchesse de Sussex sont généralement publiées le même jour ou juste avant ou après un autre événement royal, citant de nombreux exemples des deux dernières années.

«Si vous regardez de plus près, il y a un modèle», écrit Mme Elser.

Le dernier exemple concerne la princesse Eugénie, qui a présenté son fils le 23 mars, le jour même où le Wall Street Journal a annoncé que le prince Harry avait trouvé un emploi.

Mme Elser a poursuivi: «Nous pourrions mettre tout cela à la hauteur d’une malheureuse coïncidence si ce n’est du fait que ce n’est pas la première fois qu’une annonce de Sussex a par inadvertance volé une partie du tonnerre de la pauvre vieille Eugénie.

«Il a été rapporté que Harry et sa femme Meghan la duchesse de Sussex ont dit à sa famille qu’elle attendait leur premier enfant au mariage d’Eugénie en 2018.

Dans la biographie des Sussex, Finding Freedom, de Carolyn Durand et Omid Scobie, il a été noté que cette décision « ne s’est pas particulièrement bien déroulée avec Eugénie, qui, selon une source, a déclaré à des amis qu’elle estimait que le couple aurait dû attendre pour partager la nouvelle. »

Mme Elser a continué à décrire onze autres incidents dans lesquels le duc et la duchesse de Sussex ont éclipsé les événements d’autres membres de la famille royale.

L’un des exemples les plus notables a été leur entretien de deux heures avec Oprah Winfrey, qui a été diffusé le même jour que la reine se préparait à prononcer un discours pour le jour du Commonwealth le 8 mars.

Mme Elser a noté que s’il y a un certain degré de coïncidence et que les Sussex n’ont pas de contrôle sur le moment où les médias publieront les informations, il pourrait se produire quelque chose de plus calculé.

LIRE LA SUITE: Harry essaie de « suivre » Meghan « très brillante » avec des emplois de nouvelles

«La monnaie dont les Windsors et les Sussex ont besoin pour faire leur bien est la couverture médiatique et l’attention des médias sociaux», a déclaré Mme Elser.

«Dans un monde idéal, divers RHS surgiraient et disaient ouvrir joyeusement un phare au Pays de Galles (la princesse Anne) ou visiter un organisme de bienfaisance qui donne des cristaux aux enfants défavorisés (Harry) à des jours totalement différents, assurant ainsi une exposition maximale pour chaque engagement et donc un impact caritatif maximal.

«Le problème ici, si vous êtes un courtisan du palais de Buckingham, c’est qu’envoyer l’un de vos plus sincères RHS pour une sortie terne comme de l’eau de vaisselle… va toujours venir une seconde lointaine en termes d’intérêt public et de presse si le les Sussex éblouissants sont en train de préparer quelque chose de bien plus intéressant à peu près à la même époque.

Elle a noté que le palais de Buckingham, le palais de Kensington et Clarence House omettaient régulièrement de tenir une forme de communication coordonnée.

NE MANQUEZ PAS:

Le prince Harry a « aveuglé » la reine avec Megxit snub [REVEAL]

«Égaré! Les Britanniques furieux après l’offre de conseils de Meghan et Harry [INSIGHT]

L’affirmation de « Meghan Markle malhonnête » a contesté « Oprah n’a pas contesté » [SPOTLIGHT]

Elle a ajouté que le problème ne fera qu’exacerber à l’avenir, à mesure que les Sussex s’éloigneront de plus en plus de la famille royale.