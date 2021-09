Nouvelles royales: la BBC suscite la fureur anti-monarchie à propos du film “puff piece” “promouvant” Firm | Royale | Nouvelles

Après la diffusion de “Prince Philip: The Royal Family Remembers” sur BBC One hier soir, la campagne anti-royale Republic a déclaré que le documentaire “favorise la famille royale et ignore les critiques et les problèmes avec Philip et sa famille”.

Ils ont ajouté: “Si la famille royale veut faire un film hommage à Philip, c’est à eux de décider”, mais la BBC “ne devrait pas le diffuser”.

Pendant ce temps, une autre campagne populaire plus petite pour l’abolition de la monarchie a tweeté en réponse au film l’accusation selon laquelle la reine et le duc d’Édimbourg avaient été « mentalement endommagés en étant piégés dans la monarchie » – affirmant qu’ils « aiment les choses quand elles vont mal ».

Conçu à l’origine pour marquer le 100e anniversaire du prince Philip, le documentaire présente des interviews filmées avant et après la mort du duc.

Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril, deux mois avant son anniversaire.

Les documentaristes ont filmé son bureau, son bureau privé et sa bibliothèque à l’intérieur du palais de Buckingham, les capturant tels qu’ils étaient au cours de ses sept décennies en tant qu’époux de la reine, et ont rencontré le personnel de longue date du duc.

En plus d’avoir un accès spécial à la collection privée de films cinématographiques de la reine, tous leurs enfants et petits-enfants adultes ont participé à la création du programme, ainsi que d’autres membres de la famille royale.

Dans le documentaire, la famille du duc a rappelé les moments légers qu’elle a partagés avec lui au cours de sa vie.

Le prince William a raconté au public le vilain tour de son grand-père lors de barbecues, où il enlevait le couvercle d’un tube de moutarde et faisait tenir l’un de ses petits-enfants entre leurs mains.

“Il vous écraserait les mains pour tirer la moutarde au plafond”, a déclaré le duc de Cambridge.

Le prince de Galles a dit qu’il crierait : « Arrête de te gratter le derrière ! Se lever! Faire quelque chose!”

“Plus que tout, son sens de l’humour me manque”, a déclaré le prince Harry aux cinéastes. «Mais il me manque davantage pour ma grand-mère parce que je sais à quel point elle était incroyablement forte avec lui là-bas.

“Les deux ensemble étaient juste le couple le plus adorable.”

Le duc de Sussex a fait référence à sa “coquinerie”, ajoutant que “derrière ce que le monde voit, il y a deux personnes qui étaient très amoureuses”.

L’opinion publique sur la famille royale s’est améliorée depuis la mort du duc d’Édimbourg en avril.

Les derniers résultats d’un sondage YouGov ont révélé qu’au 31 mai de cette année, 58% des Britanniques pensaient que la reine avait fait du bon travail pendant son mandat sur le trône, contre 53% en décembre 2020.

Après la mort du duc, les sentiments positifs envers la reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et d’autres membres de la famille royale se sont améliorés – les opinions sur le prince Edward évoluant le plus favorablement, selon le sondeur.

La propre popularité du duc d’Édimbourg est passée à 63% après sa mort, après être restée stagnante autour de 50%.

Cela signifie qu’il est actuellement considéré comme une personnalité publique plus populaire que le Dalaï Lama et Bill Gates.

Cependant, l’enquête annuelle de YouGov sur les sentiments monarchistes a révélé que le nombre de personnes en faveur du maintien de la monarchie est tombé à 61% contre 64 en 2020, tandis que les sentiments anti-monarchistes sont passés de 22% à 24.