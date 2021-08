Nouvelles royales: la colère de Tony Blair contre le prince Charles dévoilée | Royale | Nouvelles

in

Les membres de la famille royale doivent comprendre que la politique des partis et les politiciens individuels sont interdits aux commentaires du public. Le site Internet de la monarchie déclare : « En tant que chef de l’État, la reine doit rester strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques. Par convention, les autres membres de la famille doivent emboîter le pas.

Pourtant, le prince de Galles a parfois franchi cette ligne et a été accusé de « s’ingérer » dans les affaires politiques.

Selon des extraits du journal d’Alastair Campbell, publiés dans le Guardian en 2011, l’ancien Premier ministre Tony Blair était incroyablement frustré par le comportement du prince Charles pendant son séjour à Downing Street.

M. Blair a estimé que l’héritier du trône avait outrepassé les limites constitutionnelles précédemment observées par la famille royale en essayant d’influencer la politique du gouvernement, a affirmé M. Campbell.

L’ancien leader travailliste aurait été exaspéré par les interventions du prince concernant l’interdiction de la chasse au renard, la crise de la fièvre aphteuse, les aliments GM et l’abolition des pairs héréditaires.

Les inquiétudes de M. Blair sont devenues si grandes qu’il les a même soulevées avec la reine, a suggéré M. Campbell dans ses journaux.

Dans une entrée – à propos d’une rencontre entre M. Blair et le prince – M. Campbell a écrit: « Alors que nous restions publiquement favorables, Tony Blair a déclaré que Charles devait comprendre qu’il y avait des limites dans la mesure où ils pouvaient faire de la politique avec lui.

“Il a dit que c’était 90 minutes de discussions assez dures, pas seulement sur la chasse.”

Dans « Pouvoir et responsabilité : les journaux d’Alastair Campbell, volume trois », l’ancien spécialiste de la spin a également rappelé une série d’incidents au cours desquels le prince s’est égaré dans la politique, à l’irritation apparente de M. Blair.

JUST IN : Le cadeau malheureux d’Obama à la reine : « Que diable vais-je faire ?

M. Campbell a écrit que le prince avait dit « de manière menaçante » : « Nous ne voulons pas vraiment être comme les continentaux, n’est-ce pas ?

La même année, à la suite d’un article de journal du prince condamnant les aliments GM, M. Blair a apparemment fait part de ses inquiétudes à la reine.

Le 1er juin 1999, M. Campbell a écrit: “Tony Blair a vu la reine et n’a apparemment pas poussé trop fort sur: Charles mais il était très énervé, surtout une fois qu’il est devenu clair qu’ils [Charles’s officials] soulignaient qu’il avait réfléchi aux conséquences.”

Immédiatement après la publication des entrées du journal de M. Campbell, l’ancien Premier ministre a confirmé qu’il avait fait des remarques critiques sur le prince en privé.

Cependant, il a déclaré qu’il avait trouvé leurs discussions “extrêmement utiles”.

Il a écrit : « Un Premier ministre peut sonner de temps en temps, en particulier lorsque des discussions sensibles avec des membres de la famille royale sont divulguées dans les journaux, au milieu d’un problème très médiatisé.

“Cependant, je tiens à préciser que j’ai toujours trouvé mes discussions et ma correspondance avec le prince Charles extrêmement utiles. Je pensais qu’il avait parfaitement le droit de poser des questions et l’a fait d’une manière à la fois informative et perspicace.

“J’ai donc salué ses contributions, et je ne doute pas qu’il continuera à soulever des problèmes avec le nouveau gouvernement comme il en a le droit et c’est en effet son travail de le faire, et qu’ils le trouveront également utile.”

M. Blair est revenu sur le devant de la scène plus tôt cette semaine, alors qu’il condamnait avec passion la décision du président américain Joe Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan.

Dans ses premiers commentaires publics sur la crise depuis l’effondrement du gouvernement afghan le week-end dernier, M. Blair a critiqué les motifs américains du retrait comme étant « imbéciles » et « conduits non par une grande stratégie mais par la politique ».

Il a écrit dans un article de grande envergure publié sur le site Web de son institut : « L’abandon de l’Afghanistan et de son peuple est tragique, dangereux, inutile, ni dans leur intérêt ni dans le nôtre.

« Nous n’avions pas besoin de le faire.

“Nous avons choisi de le faire. Nous l’avons fait en obéissant à un slogan politique imbécile sur la fin des” guerres éternelles ” – comme si notre engagement en 2021 était de loin comparable à notre engagement d’il y a 20 ou même 10 ans. “